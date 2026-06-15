李在明：“执政党应集中于负责任的语言”……期待“在野党反射利益”的时代已经过去

李在明总统13日对执政党表示：“相比信念的语言，更应该集中于负责任的语言。”正在欧洲巡访的李在明在X（旧推特）上表示：“因为执政党有责任解决国民的温饱问题，并用结果证明。”他还说：“脱离现实的理想主义者们，会成为没有解决方案、集中于划分帮派的无能煽动者。”这被解读为，继5天前举行“应与在野党时期不同”的记者招待会后，再次敦促共同民主党发生变化。李在明的发言是在共同民主党代表郑清来主张“全面废除检察机关的补充调查权”一天后提出的。该党强硬派坚持废除补充调查权，执政党内部也提出了“其损失会转嫁给国民”的慎重论，法务部长郑成湖反驳郑清来的发言道：“如何保护受害者?”李在明指出“执政党的热情应朝向全体国民，而不是自己阵营”，似乎与此不无关系。李在明3个月前也向共同民主党提出过作为执政党责任的要求。共同民主党强硬派反对政府的检察改革方案，郑清来对此没有好好协调，李在明当时强调：“不能因为成为执政势力就随心所欲。”但是，当时郑清来也主张总统的指责并非针对自己，青瓦台反驳说，“这是对自己有利的解释”。像这样，从执政初期开始一再出现的郑清来和青瓦台之间的矛盾甚至出现了“明清大战”的说法。到目前为止，执政党议员之间、支持层之间反目成仇的样子仍然毫无过滤地暴露出来。这种矛盾在8月重新选拔党代表的全党大会之前正更加激化。郑清来公开表示“政权是短暂的”，青瓦台则表示“这是在动摇政权”，表现出了不满。应该与政府紧密协商国政的执政党代表在执政刚过1年的时候就已成为执政党与青瓦台矛盾的发源地，这本身就不正常。在这种情况下，执政党、政府、青瓦台会议在地方选举结束10天后一次也没有召开。为了解决高物价、高汇率、高利息、房价稳定、就业难等民生问题，政府和执政党本应抓紧时间碰头。此次选举结果表明，共同民主党只依靠支离破碎的国民力量党的反射利益来维持支持率的时期已经过去。执政第二年的执政党首先需要均衡感和实行能力。执政党代表站在党内消耗性矛盾的正中间，那就难办了。