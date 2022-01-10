二三十岁男女“性别矛盾”成为大选焦点. January. 10, 2022 08:06. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 朝野政党正式拉开的总统选举较量，正围绕“性别矛盾”升温。共同民主党总统候选人李在明和国民力量党总统候选人尹锡悦就性别矛盾采取了截然相反的行动。 据共同民主党9日透露，李在明7日结束了一直讨论女权主义、性少数者问题的YouTube频道“Dot face”的采访拍摄。共同民主党相关人士表示：“这是为了在女性人权或性少数者问题等性别问题上展现李在明平时的立场”，“这是为了争取二三十岁的女性选民。” 尹锡悦7日在脸书上表示“废除女性家庭部”，8日又斩钉截铁地表示：“将推进新设部门，综合处理儿童、家庭、人口减少问题。”此前，国民力量党代表（党首）李俊锡考虑到被称为“二代男”的20多岁男性选民的选票，也曾主张废除女性家庭部。 但是鉴于二三十岁男女选民对于性别问题的看法分歧明显，朝野政党都对后续舆论保持高度警惕。共同民主党内部立即出现了“为什么让李候选人涉足‘性别矛盾’”（金南国议员）的反对之声，正义党总统候选人沈相奵则针对尹锡悦表示，“要加强性别平等部（女性部）”。

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