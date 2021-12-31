朴槿惠获释……数百名支持者在其入住医院前举行欢迎集会. December. 31, 2021 07:53. by 裵碩俊, 全主榮 eulius@donga.com,aimhigh@donga.com. 随着本月24日国务会议通过对前总统朴槿惠的特别赦免案，朴槿惠于31日零时被释放。据悉，朴槿惠的亲信们正在考虑其住处和医疗费用等问题。 通常的赦免执行方式是，当事人从拘留所或监狱获释。但朴槿惠从11月22日开始在首尔市江南区三星首尔医院接受住院治疗，不会再次入狱，将以管教当局人员撤离医院的方式获释。据悉，朴槿惠今后至少会在医院专心治疗一个月。她目前正在接受肩部疾病和腰椎间盘突出等痼疾和牙科、精神健康医学科等的治疗。 据悉，由于巨额治疗费成为负担，朴槿惠的亲信们正在苦恼。目前也没有住处。检察机关为执行罚款和未缴纳的追缴金，扣押了朴槿惠在内谷洞的住宅后，交给了拍卖公司。据悉，朴槿惠的亲信柳荣夏律师正在为她寻找栖身之地。据悉，朴槿惠的弟弟、EG会长朴志晚也在打听住处，但还不确定朴槿惠是否会接受。 在朴槿惠获赦的前一天，国民力量党总统候选人尹锡悦表示：“我表示非常欢迎，也认为她本应该早点出来。希望她早日康复。”尹锡悦还说：“等朴前总统恢复健康后，想去见她。会再等一段时间。”共同民主党30日没有做出特别的正式反应。 朴槿惠的数百名支持者从30日下午7点开始，在三星首尔医院前举行了欢迎赦免、祈祷痊愈的集会。三星首尔医院前的人行道上摆放着支持者送来的数百个花环。

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