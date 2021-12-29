延续公开喜剧命脉的《喜剧大联盟》10周年……“想继续搞笑”. December. 29, 2021 07:41. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. “只要看到这个场合，就会因为太吵而无法集中注意力。这就是《喜剧大联盟》的魅力。”（文世润） tvN的代表综艺《喜剧大联盟Comedy Big League》今年迎来了播出10周年。28日举行的10周年纪念线上记者招待会就像联谊会一样。虽然有包括主持人在内的18人聚集在一起的原因，但由于喜剧演员们天生的才华，场内非常兴奋。负责《喜剧大联盟》主要节目的文世润、李银炯、梁世灿、李镛镇、李陈镐、洪允和等16名笑星和朴成载CP参加了恳谈会。 在公开喜剧节目被废除的情况下，《喜剧大联盟》仍然维持了命脉。就像李陈镐所说的“《喜剧大联盟》是一所新生学校，但现在却像培养出很多人并把他们引向好的地方的‘名门高中’一样”，在过去的10年里，仅喜剧演员就有194人。今年获得SBS演艺大赏最优秀奖的梁世烈说：“如果没有《喜剧大联盟》，就不会获得大奖。”接着，在KBS演艺大赏中获得大奖的文世润也说：“前后辈们发短信对我说，现役公开喜剧演员获得大奖真的太好了，我很高兴。” 喜剧节目首次引进联赛制是《喜剧大联盟》大受欢迎的原因。《喜剧大联盟》将1年分为4节，每周在各环节之间进行联赛，并根据旁听者的投票给予积分，选出各节的优胜者。从第一集开始出演的老成员李相俊和李国珠在关于男女心理的Talk环节《爱管闲事的人》中扮演了最长寿的角色。李相俊说：“因为没有休息一次就回来的自信，所以每周都很努力。时间过得很快，既遗憾又激动。”李国珠说：“通过《喜剧大联盟》自己好像也成长了很多。我想继续搞笑下去，努力坚持到最后。” 与观众的合作是制作组和笑星都同意的“隐藏的功臣”。朴CP说：“新冠肺炎疫情让我们认识到此前未被发现的公开喜剧的重要性。有没有观众会对喜剧的品质造成巨大的差异。如果新冠疫情结束，我将和观众们沟通，让它成为更有趣的节目。”李镛镇说：“对公开喜剧的热情10年前和现在都一样。我想演出到公开喜剧结束的最后一周。”

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