执政党和政府5年来强推税金炸弹，选举在即“急于补漏”. December. 21, 2021 07:36. . 共同民主党和政府昨天达成协议，为了减少因房价暴涨而剧增的综合房地产税、财产税等税金负担，将研究对一户一住宅者征收明年拥有税时适用今年公示价格的方案。也就是说，事实上将以一年前的公示价为标准冻结拥有税，而不是以明年1月为标准确定的公示价。执政党接到总统候选人李在明的要求，试图推进“暂时推迟重课多套住宅者转让所得税”“全面重新讨论公示价格制度”，政府则强调政策一贯性并对此表示反对，如今以“冻结课税标准一年”寻找妥协点。 问题在于，仍然保留了政府制定的到2030年将公示价格提高到市价的90%的“公示价格现实化发展蓝图”和最高增至去年两倍的综合房地产税率。最终，政府只是回避了预计将上涨20%以上的共同住宅公示价格在明年3月大选之际公布时可能产生的负面影响。同时要讨论的推迟一户一住宅高龄者综合房地产税交纳期限、推迟上调健康保险费等问题，也只是暂时度过选举的一次性伎俩。 共同民主党代表（党首）宋永吉当天表示：“实施公示价格现实化措施，将导致国民的税负实际上加重，基于这一现实，可能需要进行一些调整。”在现政府执政的4年零7个月里，政府提高了购买、出售或拥有房地产时征收的所有税金，并表示“如果有负担就卖掉房子吧”，但在距离总统选举举行还有79天之际，政府和执政党突然改变态度，不得不令人咋舌。据韩国经济研究院称，与国内生产总值相比，拥有税负担从2017年的0.78%激增至今年的1.22%。 随着选举的临近，执政党的房地产政策越来越摇摆不定，加重了市场的混乱。在待售房屋不断增加的首都圈住宅市场，出现暂缓重课多住宅拥有者转让税的主张后，由于房主采取观望态度，导致交易中断现象层出不穷。如果执政党动摇税制的状况持续下去，好不容易趋于稳定的市场有可能再次发生动摇。 而且，执政党推出的修补对策与李在明“新设国土拥有税”“将拥有税实效税率上调至1%”等消除房地产不劳收入的大选承诺背道而驰。国民只会被搞得一头雾水。如果真的担心税金负担加重，李在明和执政党首先要整理好本党对房地产政策的政策基调。

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