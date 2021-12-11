许雄和许勋兄弟迎来赛季首次对决. December. 11, 2021 07:13. by 兪載泳 elegant@donga.com. 以杰出的篮球实力和帅气的外貌获得仅次于偶像明星的人气的新“追哥族”的先锋许雄（28岁•DB）和许勋（26岁•KT）兄弟将迎来本赛季职业篮球赛场上的首次对决。 许雄所在的DB队和许勋所在的KT队将于11日在DB队的主场原州综合体育馆展开对决。与成为综艺人的父亲、前男篮国家队主教练“篮球总统”许载的人气相符，2000张门票早早售罄。 虽然许雄作为得分后卫（SG）、许勋作为组织后卫（PG）出场，但预计两人的攻防“对位”情况将会经常发生。随时通电话的许雄和许勋也为了互相胜利，正在摩拳擦掌。 两位选手目前的状态达到了顶点。场均17.4分，国内球员得分排名第一的许雄在1日与LG队的比赛中得到39分，5日与KGC队的比赛中得到29分，正在上演极强的“关键时刻个人秀”。因脚腕受伤从第二轮复出的许勋也以平均得分15.2分（国内第4位）主导着球队的进攻。6日与现代摩比斯队的比赛中，他仅在下半场就得到16分，帮助球队带来了一场大逆转胜利。KT队自许勋加盟后，已取得6连胜。 以11日为准，许雄在职业篮球全明星赛投票中获得了12.4275万票，超过了2002~2003赛季李相旼（现任三星队主教练）的记录（12.0354万票），以压倒性的优势位居榜首。许勋以10.0389万票排在第2位。许雄得益于从许载前主教练那里继承的韧劲和果敢的投射迎来潜力大爆发，而弟弟许勋则凭借酷似父亲的大局观和求胜欲牢牢掌控球场，在两兄弟的赛季首次对决中，谁会是最后的胜者呢？

한국어