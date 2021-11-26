梨泰院街头公演将于本周末起重启. November. 26, 2021 07:35. by 姜昇賢 byhuman@donga.com. 因新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情而受到严重打击的首尔龙山区梨泰院一带的街头演出将重新开始。龙山区25日表示，将在梨泰院街头举行“再次恢复日常with钢琴街头公演”活动。 为搞活梨泰院旅游特区，从本月27日到下月5日，周末期间将举行4次“钢琴街头公演”活动。龙山区计划在绿莎坪站广场到梨泰院站2号出口的梨泰院路11处人行步道设置15架钢琴。在此期间，只要是来到梨泰院的人，都可以自由演奏设置在街头的钢琴。 届时专业演奏者也会进行现场演奏。主要演奏曲有：钢琴独奏（肖邦夜曲，门德尔松回旋随想曲，吉卜力动漫组曲）、钢琴协奏（斯科特•乔普林的散拍乐，奥芬巴赫康康舞曲）、钢琴和声乐二重唱（漫步街上）等。 龙山区为了防止新冠病毒的扩散，计划在街头公演举行期间安排工作人员，检查是否戴口罩、手部消毒等防疫守则遵守情况。 龙山区厅长成长贤（音）表示：“这次街头演出将成为今年冬天梨泰院别具一格的看点。为了给因新冠病毒风波而停滞不前的梨泰院商业圈注入活力，将举行多种演出。”

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