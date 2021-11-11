勾引妻子. November. 11, 2021 07:22. . 西方美术中很少有笑的肖像画。最大的原因，是模特很难长时间微笑摆造型。但这幅画中的女人微笑得太灿烂了。涨红的脸颊和明亮的眼睛里流露出喜悦和幸福。即使戴着黑色的面纱，也无法遮住微笑。她到底是谁，做出这么幸福的表情？ 瑞典出身的亚历山大·罗斯林在30多岁时定居巴黎，作为肖像画画家展开活动。他善于表现人物的心理和服装，他的肖像画在欧洲贵族中深受欢迎。虽然是外国人，但他被选为法国美术学院的会员，在卢浮宫内得到公寓和工作室，还得到了退休金。 这幅画是在他名声鼎盛的50岁时画的，模特是他的法国籍妻子苏珊。34岁的妻子身穿华丽的舞会服装，头戴黑色面纱。黑色的面纱似乎很适合葬礼，但在这里，却是淘气地诱惑丈夫的工具。其实苏珊也是专业画家。两人1759年在苏珊老师的工作室初次见面。25岁的新人画家苏珊一见到比自己大16岁的罗斯林就坠入了爱河。虽然想结婚，但因为罗斯林是贫穷的外国人又是新教徒，遭到了家人的反对。 苏珊是个固执又有魄力的女人。她拒绝了亲戚们介绍的所有男人，最终与心仪的人结婚。两人抚养着6个子女，一起工作。苏珊也被选为美术学院会员，一路高歌猛进。罗斯林经常称赞妻子的彩色蜡笔画比自己的好。这就是妻子的眼神和表情中散发出甜蜜幸福的原因。 难道是神的嫉妒吗？遗憾的是，在这幅肖像完成4年后，苏琦因癌症去世。罗斯林想像过吗？作为诱惑丈夫的道具的黑色面纱，最终成了暗示妻子葬礼的标志。

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