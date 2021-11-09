薛西斯一世的领导力. November. 09, 2021 07:12. . 波斯帝国的建设者是居鲁士二世。 引领全盛期的国王是大流士一世（Darius I the Great）。入侵希腊并在萨拉米斯海战中受挫的薛西斯一世是大流士的儿子，也是居鲁士的外孙。这是波斯帝国史上最伟大、最完美的黄金血统。 在讲述薛西斯一世入侵希腊的电影《斯巴达300勇士》中，薛西斯一世被装扮成古怪的样子，至今为止一直备受争议，但实际上他所穿的服装并非如此，他的长相与血统相符，个子又高又帅。那么礼仪怎么样呢？他是一位很有风度的君主。 大臣们提出与自己的想法不同的意见时，他拒绝大臣的谏言和忠告时也没有发火或侮辱对方。他会大臣们表达敬意，称这是好意见，并表示尽管自己现在拒绝了建议，但你们是我们的好朋友，所以才会真诚地提出好意见。在领导能力上，这样的关怀真的很重要。站在掌权者面前的人们会关注掌权者喜欢谁的意见、什么意见。再过一段时间，所有人都开始根据君主的喜好发出一致的声音。这并不是结束。把提案被拒绝的臣子“孤立”起来，甚至严重地揣测“那个人被国王盯上了”，并以此作为目标进行谋略。 这样之后，曾经伟大的帝王逐渐成为被阿谀奉承者和傻子包围的寒酸的君主。薛西斯一世至少在这方面做的还不错。但是，由于存在决定性的缺点，尽管有这种好作风，他在进攻希腊时总是选择错误的战略。 风度好固然重要，但决定战争胜负的还是领导人的正确决定。这是提高有礼节的媒体选择正确决定的可能性的一种美德。很多领导对这部分产生错觉。长相和风度都很完美的薛西斯一世被大臣们赶走并杀害。历史学家

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