孙兴慜用一粒进球和一场胜利献礼孔蒂主教练，包办热刺近3位主帅上任首球. November. 06, 2021 07:11. by 李元洪 bluesky@donga.com. 孙兴慜（29岁•托特纳姆热刺队）再次成为新主教练上任后首球的主人公。 5日，在英国伦敦托特纳姆热刺体育场举行的欧洲足球联盟(UEFA)欧协杯G组第4轮比赛中，孙兴慜首发出场，在上半场第15分钟攻入了本队的第一粒入球。当卢卡斯•莫拉的射门打在对方守门员手上弹出时，孙兴慜在球门区右侧对角线射门，攻破了对方球门。 这是主教练安东尼奥•孔蒂（照片）在执教热刺队后的首场比赛中取得的首粒进球。最近，孙兴慜为曾执掌托特纳姆热刺队教鞭的主教练们接连贡献了上任首球和首场胜利。在2019年11月何塞•穆里尼奥出任托特纳姆热刺队主教练后的首场比赛—与西汉姆联队的比赛中，孙兴慜在上半场第36分钟攻入第一粒入球，帮助球队以3比2获胜。孙兴慜还在8月29日与曼城队的2021~2022赛季英超联赛（EPL）揭幕战中攻入首粒进球，并以1比0战胜对手，为时任主教练穆里尼奥献上了一份上任大礼。 凭借当天的进球，孙兴慜打进了本赛季各项赛季的第5粒入球（正规联赛4粒入球，欧协杯1粒入球）。另外，在主教练交替时期的每个敏感时期，他都起到了核心作用，再一次证明了自己是球队的支柱。新上任的托特纳姆热刺队主教练们也从首场比赛开始就把重任交给了孙兴慜，而孙兴慜每次都以进球证明了自己的价值。 孙兴慜就在孔蒂执教下攻入第一个进球一事表示：“（那个）似乎并不重要。重要的是能帮助到球队，没有队友的帮助是不能进球的”，“从之前的波切蒂诺、穆里尼奥、努诺主教练，到如今的孔蒂主教练，很荣幸能与这么多伟大的主教练一起共事。今后我想学习更多的东西。” 当天，托特纳姆热刺队凭借孙兴慜的进球领先对手，并在上半场第22分钟由小卢卡斯再进一球，之后在第28分钟制造对方的乌龙球，一度将比分差距拉大到了3比0。但是在上半场32分钟和39分钟连续失分，最终仅以3比2领先结束半场。另外，在下半场第14分钟，罗梅罗因累计黄牌被罚下场，球队在人数上处于劣势。但是热刺队在剩下的时间里集中防守，防止再次失分，守住了胜利。本场过后托特纳姆热刺队（积7分）继小组第一名雷恩队（法国•积10分）之后，排在小组第二位。孙兴慜在下半场第27分钟被替换下场。 热刺队将于7日在英超联赛中与埃弗顿队交锋。目前排在联赛积分榜第9位的托特纳姆热刺队（15分）和第10位的埃弗顿队（14分）以微弱的差距展开了排名竞争。进入孔蒂主教练体制的热刺队以与埃弗顿队的比赛为契机，在英超联赛中也试图扭转局面。在孔蒂主教练体制下，孙兴慜的作用将变得更加重要。

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