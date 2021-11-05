“想工作”的非经济活动人口400万，创历史新高. November. 05, 2021 07:30. by 周愛眞 jaj@donga.com. 一项调查结果显示，目前不在工作也不进行求职活动的非经济活动人口中，想在今后一年内开始工作的人接近400万人，创历史最高纪录。在补习班等地准备就业的人也达到87万人，以8月份为准是最多的。 统计厅4日公布的《非工资劳动及非经济活动人口附加调查结果》显示，以8月份为准，今后1年内有就业或创业意向的非经济活动人口达399.4万人。这一数字比一年前增加87000人，也是自2016年开始进行相关调查以来的最高值。特别是，在20多岁非经济活动人口中，有一半（50.1%）希望在1年内就业或创业。 这些人大部分（93.7%）希望就业而不是创业，工作主要是为了赚取生活费和零用钱（72.0%）。希望就业时月平均工资为200万∼400万韩元的人比例最高，占41.8%。希望就业的领域包括事业·个人·公共服务业（57.1%）、批发·零售·饮食住宿业（15.6%）等。 非经济活动人口是指15周岁以上人口中，既非就业也非失业状态的人。截止到8月，全体非经济活动人口为1675.8万人，比1年前减少了10.6万人。这是因为，随着新冠疫情带来的就业冲击有所缓解，已经就业或因求职成为失业者的人越来越多。

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