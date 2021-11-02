杨森新冠疫苗加强针三天预约超60万人. November. 02, 2021 07:31. by 金素敏记者 somin@donga.com. 在接种杨森的新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫苗的人中，预约追加接种（加强针）的人超过了60万人。这距离接受提前预约仅过去三天时间。 1日，据中央防疫对策本部透露，在杨森疫苗接种者中，61.9226万人截止到前一天完成了加强针预约。考虑到国内的杨森接种者为148.5040万人，相当于41.7%的人要接种加强针。加强针预约从上个月28日晚上8点开始，30日已经超过了60万名。 第一天结束预约的上班族李某（30岁）说：“刚开始在国内没有‘杨森-摩德纳’交叉接种的事例，感觉决定得太急了，为此感到苦恼”，“产生了不久之后没有接种加强针的人士可能会被排除在‘防疫合格’对象之外的想法，所以决定接种。”郑某（31岁）说：“周围很难再找到没有接种疫苗的人。我觉得反正也得接种，所以决定早点接种。” 从1日开始，在健身房等室内体育设施中引入的防疫通行证以“接种完毕”为标准。杨森疫苗只要接种1次即可完成接种，因此，没有打加强针并不意味着就不能得到防疫合格证。但是，随着接种杨森疫苗后出现很多突破感染的病例，有人推测说：“今后，杨森还要打加强针才能得到防疫合格证。 实际上，国内突破感染病例中，杨森疫苗最多。以上个月17日为基准，每10万名接种者中有突破感染的事例，依次为杨森 266.5名、阿斯利康 99.1名、辉瑞48.2名、摩德纳4.6名。由于突破感染事例如此频繁，防疫当局把基本接种2个月后的杨森疫苗接种者包括在了加强针注射对象之中。一般来说，加强针要在基本接种后6个月才能注射。 从8日开始，全国委托医疗机关将实施杨森加强针接种。加强针疫苗以摩德纳为基本，但根据医疗机构的条件，可以在现场改为辉瑞。如果要注射杨森的加强针，应该向杨森接种机构或保健所咨询。 另外，防疫当局对最近因新冠病毒死亡的389人进行了分析，结果显示，未完成预防接种的人占76.5%（294人）。死亡者中60岁以上的高龄层占85.6%（333名），占大多数。中央事故处理本部防疫总班长朴乡1日在新闻发布会上表示：“越不接种疫苗，而且越是高龄层，死亡的危险越来越大”，“再次奉劝大家，特别是高龄层中还没有完成接种的各位请务必尽早完成疫苗接种。”

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