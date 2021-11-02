习近平、岸田文雄就卢泰愚逝世发来唁电. November. 02, 2021 07:31. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 中国国家主席习近平和日本首相岸田文雄等人就韩国前总统卢泰愚10月26日去世发来唁电。 韩国外交部1日表示，已经接到了来自中国、日本、泰国、科威特、巴林、匈牙利、危地马拉、马尔代夫、塞舌尔、加蓬等10个国家的唁电。外交部一名官员表示：“中国和日本以对前总统的礼仪表示哀悼，以首脑的名义发来唁电。” 卢泰愚在任期间推进北方政策，韩国于1992年与中国建交。中国驻韩国大使邢海明10月28日来到设在首尔大学医院的灵堂表示：“卢（泰愚）前总统是中国的老朋友。决定中韩建交的业绩至今仍对我们两国国民具有意义。”中国外交部部长助理吴江浩还前往设在北京韩国驻华大使馆的卢泰愚灵堂表示哀悼。 美国国务院发言人普赖斯当地时间27日发表声明称：“就卢泰愚前总统逝世向韩国国民表示深切慰问。”普赖斯评价说：“卢前总统留下了复杂的遗产（complicated legacy）”，“他在任期间（的业绩）有巩固韩国的民主传统、加入联合国、对韩半岛无核化的强烈承诺等。”

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