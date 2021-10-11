日本财务省次官“因政界乱发钱而面临财政破产危机”. October. 11, 2021 07:20. by 东京=常驻记者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 日本财务省事务次官矢野康治（59岁，照片）在8日发行的时事月刊《文艺春秋》上投稿，就政界的善心政策竞争抨击说：“国家财政可能会崩溃。”有评价认为，次官作为职业公务员中的最高职位，以强烈的语调表明意见，是非常罕见的事情。 去年，作为新冠疫情对策，日本向全体国民每人发放了10万日元（约110万韩元）。对此，矢野指出：“虽然不知道会不会受到选民的欢迎，但这并不是有意义的经济对策。是否真的需要花费巨额资金的经济对策，包括费用和弊端，有必要好好品味。” 他特别指出，在上个月29日举行的执政党自民党总裁选举和本月31日举行的众议院选举等活动中，也大举出现了具有浓厚的大众迎合主义性质的政策，并评价目前日本的状况说：“就像撞在冰山（债务）上的‘泰坦尼克号’。”他说，特别是，“泰坦尼克号”在相撞之前还没有意识到冰山的存在，但日本明知“债务之山”的存在，也不愿回避,“非常危险。避免冲突的紧张感正在松懈。” 与执政党自民党一起组成执政联盟的公明党在此次议会选举中承诺说：“从照顾弱者的角度出发，将向高中生以下的所有未成年人每人发放10万日元。”“是否应该无条件地将未成年人视为弱者？”“去年未成年人也和成年人一样领取了10万日元，这次又要给吗”等争议非常激烈。 矢野批评，日本的国家负债是国内生产总值（GDP）的2.2倍，是世界最高水平，但政界并不担心财政赤字，反而在说要进一步增加。他说：“除日本以外的发达国家在实施经济对策时，也必须讨论财源。在没有财源前景的情况下扩大公共支援的，只有日本。”

한국어