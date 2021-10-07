韩国股指跌近2900点，美元汇率接近1200韩元. October. 07, 2021 07:26. by 朴敏宇记者、李相焕记者 minwoo@donga.com,payback@donga.com. 在多种利空因素同时出现的“鸡尾酒”作用下，韩国股票、韩元、债券价格同时暴跌，“三重熊市”相继出现。6日，KOSPI指数暴跌2%，逼近2900点，韩元兑美元的汇率时隔1年零2个月上升到1190韩元（韩元价值下跌）。 受全球供应链出现问题、原材料价格上涨、通货膨胀加速恐惧和担心经济放缓等短期内难以消除的结构性不利因素影响，意想不到的金融市场冲击“完美风暴”（超大型综合危机）很有可能会越来越大。 ○ 韩国综合股价三天内蒸发117万亿韩元 据韩国交易所6日称，当天KOSPI比前一天下跌53.86点（1.82%），以2908.31点收盘。这是比今年开盘第一天1月4日（2944.45）还要低的年中最低值。继前一天时隔6个月跌破“KOSPI3000”后，仅过一天，2900点也受到了威胁。 进入本月以来，KOSPI指数连日暴跌1.6%以上，在最近3个交易日里下跌超过160点。短短三天里，有价证券市场的市价总额也消失了117万亿韩元以上。 当天，外国投资者抛售了2794亿韩元，带动了下跌趋势。个人投资者和机构投资者分别净买进1768亿韩元和843亿韩元，但仍未能逆转。三星电子（-1.25%）、SK海力士（-1.43%）、Celltrion（-2.75%）等继前一天之后再次刷新了年中最低值。 KOSDAQ指数前一天暴跌33.01点（3.46%），以922.36点收盘，跌幅更大。NH投资证券WM Masters专门委员片得铉表示：“涌入KOSDAQ市场的‘举债投资’对不利因素的反应更加敏感。随着投资心理萎缩，在股价进一步下跌之前清算信用交易融资的投资者正在增加。” 〇 在重重不利因素的影响下，“三重熊市”将持续 韩元和债券价格也同时下跌。当天，在首尔外汇市场，韩元兑美元的汇率在前一天上涨3.6韩元，以1192.3韩元收盘。韩元对美元汇率超过1190韩元是自去年8月4日（1194.1韩元）以后的第一次。3年期国债利率比前一天上升0.069个百分点（债券价格下降），以1.719%收盘，再次刷新了年中最高值。5年期利率也突破了年中最高值，为2.082%。也有人指出，韩元价值及债券价格下跌导致股价暴跌的恶性循环正在反复出现。 国内金融市场的“三重熊市”之所以持续，是因为层层叠加的不利因素使冻结的投资心理难以复苏。随着全球供应链出现差池和原材料价格上涨，通货膨胀压力进一步增大，再加上恒大集团破产危机和电力难等，甚至担心中国经济可能放缓，投资者的不安感正在增大。 当天，日本日经平均股价（-1.05%）、香港恒生指数（-1.23%）等亚洲股市也一致呈现下跌趋势。这与美国纽约股市三大指数停止暴跌趋势，在当地时间5日反弹至1%左右形成了鲜明的对比。IBK投资证券研究中心负责人郑容泽表示：“中国市场接连出现的利空因素，对包括韩国在内的亚洲股市造成了更大的打击。” 优振投资证券（音）调查中心负责人李承宇表示：“目前的不利因素是短期内很难解决的结构性问题，因此短期内投资心理似乎没有改善的上升动力。”

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