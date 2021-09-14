文在寅总统19日至23日访问美国，出席联合国大会和遗体接收仪式. September. 14, 2021 07:53. by 朴孝穆记者 tree624@donga.com. 文在寅总统将从中秋节长假期间的19日到23日，以5天3夜的日程访问美国纽约和夏威夷，参加联合国大会和韩美遗骸相互接收仪式。当地时间21日，文在寅预计将在任期最后一次联合国大会演说中强调尽快重启朝美对话和改善韩朝关系的意志。 青瓦台发言人朴敬美13日在新闻发布会上表示：“今年是韩国与朝鲜一起同时加入联合国30周年，文总统参加联合国大会，将成为呼吁国际社会支持韩半岛的和平进展努力的契机。”文在寅计划在参加联合国大会期间与部分国家首脑进行会谈，并与联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯进行面谈。接着，文在寅将参加在夏威夷檀香山举行的韩美遗骸相互接收仪式和独立有功人员勋章追授仪式。

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