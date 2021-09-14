“六日战争”的教训. September. 14, 2021 07:54. . 以色列在1967年的“六日战争”中获胜的原因之一就是掌握了制空权。从数量上看，以色列空军仅占周边阿拉伯国家战斗力的三分之一，但在开战第一天，以色列空军以超乎想象的突然攻击摧毁了埃及、约旦、叙利亚空军力量，还远远压制了伊拉克空军。 埃及空军有358架战斗机和轰炸机，在第一天的攻击中损失了274架。没有被破坏的战斗机也处于无法使用的状态。机场、跑道也遭到破坏，不仅失去了制空权，实际上阿拉伯国家的战斗机在天空消失了。考虑到西奈沙漠这一特殊地形，制空权的丧失对地面战也产生了巨大影响。撤退的埃及军队受到了从天而降的无情追击者的可怕伤害。 在6天的战争中，以色列空军胜利的完美是军队领导层也没有期待的。现在的我们知道结果，所以感觉很容易取得胜利，但当时以色列方面在进攻前陷入了不安之中。因为没有留下守卫领空的防御部队，几乎投入了全部战斗力。如果在一两处突袭中失败，就会在毫无防备的情况下允许对方反击。 这是战争史上难得一见的大胆决断，但这并不是全部。战争史上不变的铁律是，过于单方面、了不起的胜利一定有对方的帮助。埃及军队没有将军用飞机放入机库。原因至今仍是个谜。敌人袭击时没有备用跑道出击反击部队。敌人攻击时因为担心误射，所以下达了禁止开枪的命令。最大的错误是抹杀空军的先发攻击论，为了国际舆论和总统纳赛尔的形象，下达了先我军遭袭后反击的方针。军队不能介入政治，政治也不能介入军事。这是六日战争的第一个教训。 历史学者

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