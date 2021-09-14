社交媒体粉丝激增至150万名…英国政府授予勋章…拉杜卡努综合症爆发. September. 14, 2021 07:54. by 金東昱 creating@donga.com. 艾玛•拉杜卡努(18岁•英国)参加美国网球公开赛之前的目标是赚到可以重新购买丢失的蓝牙耳机程度的奖金。比赛结束后，她赚到了可以购买1万个以上AirPods的钱。预计不仅是财富，连名誉也会延续下去。 12日，在美国公开赛女子单打比赛中夺冠的拉杜卡努如彗星般的登场，令整个英国为之疯狂。在英国转播的拉杜卡努的决赛吸引了920万名观众，因此备受关注。夺冠后，女王伊丽莎白二世、首相鲍里斯•约翰逊等英国知名人士向她表示祝贺。 拉杜卡努的Instagram粉丝数在大赛前只有3000多人，但大赛后超过了150万人。英国媒体预测，拉杜卡努明年将获得大英帝国勋章，并获得某等级的勋章。 有分析认为，拉杜卡努很有可能成为世界超级明星。英国媒体《太阳报》援引英国专业管理企业Intertalent代表乔纳森•沙利特的话表示，“拉杜卡努如果继续保持这种趋势，将在全盛期内创造1.5亿英镑(约2436亿韩元)以上的收入。”2018年出道的拉杜卡努在本次大赛之前虽然获得了30万美元(3.5亿韩元)的奖金，但仅在美国公开赛上夺冠就拿到了250万美元。 拉杜卡努虽然是英国国籍，但她出生在加拿大，父亲是罗马尼亚人，母亲来自中国辽宁沈阳等，有着多文化背景，因此被认为具有更高的商业价值。拉杜卡努在社交媒体微博(weibo)上用流利的汉语上传了感谢视频，吸引了中国粉丝。

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