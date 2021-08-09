曹秀美“音乐的源泉”——母亲去世. August. 09, 2021 07:21. by 文化记者俞润钟 gustav@donga.com. “小时候母亲让我每天练习8个小时的钢琴，还锁上了门，所以我也有过很多埋怨。后来我才明白。成就今天的我的人，就是我的妈妈。（曹秀美2019年在专辑《Mother（母亲）》的新闻发布会上） 培养出世界著名女高音歌唱家曹秀美的母亲金末顺女士8日上午逝世，享年85岁。故人在10多年前被诊断患有阿尔茨海默病后，一直生活在医院。曹秀美2019年发行了收录对母亲的感恩的专辑《母亲》，今年5月8日父母节还在首尔艺术殿堂音乐厅举行了表达感恩之情的个人音乐会《我的母亲》。 在2004年《东亚日报》的访谈中，曹秀美回忆说：“小时候，村坊里的大人都说，‘孩子得敲点什么才能活得长久’，所以即使生活很困难，父母还是让我学钢琴。”母亲金氏年轻的时候也曾梦想成为一名声乐家，因此在曹秀美表现出声乐天赋的瞬间，就决定了她的将来。曹秀美说：“母亲非常喜欢女高音玛丽亚·卡拉斯。我只是让我做什么就做什么，但其中声乐对母亲和我来说是特别的。” 曹秀美在首尔大学学习期间，在母亲和老师们的劝说下，前往意大利圣塞西利亚音乐学院留学，1987年被世界级指挥家赫伯特·冯·卡拉扬的突然选秀选中，在萨尔茨堡国际艺术节演出威尔第歌剧《假面舞会》，饰演奥斯卡尔，成为世界级的歌剧女主角。对于这样的她，母亲一直是最可怕的批评家。曹秀美曾在某电视节目中说：“母亲从未对我说过‘做得好’。”说的总是“今天没吃晚饭吗？为什么高音会有变化？”曹秀美说：“她是最可怕的批评家。” 故人在2003年获得政府颁发的“艺术家的伟大母亲奖”，2006年曹秀美的父亲去世的时候也劝说曹秀美“不要参加葬礼，好好进行（早已预定的）法国巴黎演出”，贯彻了自己的意愿。当时，曹秀美在巴黎夏特莱剧院举行的音乐会上向观众告知了父亲去世的消息，并坚持完成了音乐会上的演出。 担任曹秀美经纪的SMI娱乐相关人士表示：“曹秀美在海外活动中，根据‘与音乐有关的记忆最持久’的学说，在电话里为患有阿尔茨海默症而失忆的母亲唱歌。”SMI娱乐方面表示：“曹秀美现在在意大利罗马，因为新冠疫情的自我隔离问题，无法在韩国参加葬礼。” 遗属除曹秀美外，还有了曹英俊（SMI娱乐公司代表）和曹英九（事业家）。灵堂：三星首尔医院葬礼场。出殡时间：10日上午7时。遗属方面表示：为了吊客的健康和安全，郑重谢绝吊唁。

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