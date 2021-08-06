蓬佩奥从日本政府收到的660万韩元礼品酒失踪. August. 06, 2021 07:23. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国前国务卿迈克·蓬佩奥（58岁·照片）在职时曾从日本政府收到价值5800美元（约660万韩元）的礼物威士忌，但这瓶酒如今去向不明，美国国务院着手展开调查。美国官员如果收到外国政府赠送的高价礼物，必须转交给国立文件记录管理厅，但与其他礼物不同的是，这瓶威士忌酒不见了。 据美联社4日报道，美国国务院在介绍外国政府和首脑送给美国高层官员的礼物清单的资料中指出，这瓶威士忌“不可知（unknown）”，目前正在调查威士忌的去向。 美国官员每人最多可获得390美元的礼物。任何超值的礼物都得向财政部付钱购买。私人接受外国政府赠送的礼物属于非法。这是为了不让外国政府向美国行贿以施加影响力，如果违反这一规定，就会被罚款或被举报。如果认为是“拒绝会令对方和美国政府为难”的礼物，应在接受后作为政府资产向国立文件记录管理厅或联邦总务厅进行报告并移交。 据推测，蓬佩奥接受威士忌，是在2019年6月与时任总统特朗普一起为参加二十国集团峰会而访问日本大阪时。他还从哈萨克斯坦总统和阿联酋外长那里获得了价值1.94万美元的两块地毯，这些地毯已移交给联邦总务厅。 《纽约时报》就针对蓬佩奥调查威士忌的去向一事表示：“国务院公开上述内容的调查非常罕见。”蓬佩奥因涉嫌在离任前把国务院人员用来遛狗、送洗衣物等私人事务而接受了内部调查。蓬佩奥通过律师表示：“我不知道这件礼物，关于这件事的调查，没有得到任何人的联系。”

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