韩美联合军事演习如期举行，从第二周开始缩小规模. August. 02, 2021 07:24. by 崔智善 aurinko@donga.com. 据悉，下半年的韩美联合军事演习将从本月第二周开始缩小规模。韩朝恢复通信联络线路后，为确保恢复韩朝对话的动力，韩国政府内部提出了推迟或中断演习的必要性，但韩美军方暂时决定按原计划实施演习。 据多名政府消息灵通人士1日透露，韩美当局从10日至13日作为事前演习的危机管理参谋演习开始，到在16日至26日举行正式演习，进入了准备步骤。美国非常重视通过军事演习正常化来检验联合应对态势，韩国政府综合考虑韩朝关系等因素，向美方转达了把联合演习规模缩小至今年上半年水平的立场。据悉，两国就此达成了共识。该消息人士表示：“国家安全保障会议正在就演习相关问题进行讨论。直到国安会做出最终决定为止，将按计划对演习进行准备，韩美军方当局将协商具体计划。”军方将在正式演习开始的前一天15日正式公布。 据悉，韩国政府一直积极推进的旨在移交战时作战指挥权的第二阶段完全运用能力的检验工作，将只进行“例行演习”。也就是说，美方继去年后再次表示很难在此次演习中全面实施完全运用能力检验，因此难以在任期内移交作战权。

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