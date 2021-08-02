德尔塔变异毒株继续扩散，危重患者急增，从逾200人到逾300人仅历时11天. August. 02, 2021 07:25. by 金素敏记者、金素荣记者 somin@donga.com,ksy@donga.com. 新冠疫情扩散趋势已持续近4周，依赖人工呼吸机等的危重患者也在迅速增加。随着年轻确诊患者的增加，仅上周二三十岁的确诊患者中就有4人死亡。 7月31日，新冠危重患者在进入第四波流行以来首次超过300人。这距离7月20日（207人）首次超过200人仅过了11天。即，进入200人线历时165天，而进入300人线只用了不到两周时间。 今后危重患者很有可能进一步增加。截至1日0时，新增确诊病例1442名，连续26天保持四位数。特别是在确诊人数一向少于平时的周日，也连续三周出现了1400多名确诊病例。在所有危重患者中，疫苗接种率相对较低的50多岁人群所占比率最高。在324名危重患者中，有119人（36.7%）年龄在50多岁。从50多岁人群来看，疫苗接种工作全面开始不到一周，未接受接种的人占多数。40多岁的危重患者比率（15.4%）也高于七八十岁患者。出现了疫苗接种率和危重症比率成反比的现象。 这在死亡人数上也能得到确认。7月第四周（7月26日∼8月1日）25名死亡者中有8名是50岁以下。即，每3人中就有1人是“年轻死亡者”。20多岁和30多岁死亡者各有2人。在第四波流行之前的6月26日至7月2日，15名死亡者中没有一名是50岁以下。去年1月之后，韩国国内有5名20多岁的人死于新冠疫情，其中2人在上周死亡。 为治疗危重患者的病床也迅速消耗殆尽。截至7月31日，仁川可住院的准重病患者病床为0个。准重病患者病床是很有可能恶化为重症患者住院的地方。京畿道的160个准重病患者病床中也使用了121个（75.6%）。第三波流行时已将新冠病床增加到最多，因此没有余力再增加重症患者病床。兽医病理学专家金仁中博士通过脸书表示：“应该以重症患者医疗体系能否支撑到疫苗产生效果为中心制定政策。”

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