新冠、物价、利率三重苦……现在是防范滞胀的时候了. July. 30, 2021 07:18. . 文在寅总统昨天在青瓦台主持了“民生经济部长会议”。这被认为是总统为了应对与6月底制定下半年经济政策方向时所预测的不一样的经济状况。总统一个月前曾表示，“经济复苏速度比预想更快。今年的增长率远远超过当初制定的目标3.2%，有望超过4%”，对经济好转充满自信。 之后，随着第四波大流行正式出现，经济再次陷入不确定性之中。最严重的是消费萎缩。连续6个月呈上升趋势的消费者信心指数在7月份急剧下降。因傍晚6点以后禁止三人以上的聚会，无法进行晚间营业的个体营业户也陆续停业。由于半导体不足，第二季度出口增长率时隔一年再次降至负值。 再加上随着经济恢复势头逐渐好转的美联储将提前紧缩的预测越来越强，韩国国内银行6月的住房担保贷款利率上升0.05个百分点，达到了2.74%。按照韩国银行预告的那样，如果今年内开始提高基准利率，凭借“负债”买房、投资股票的家庭，尤其是二三十岁一代，将因利息负担急剧增加而背上“负债炸弹”。雪上加霜的是，由于新冠疫情和气候异常，各国农业生产出现问题导致的“农膨（农业+通货膨胀）”，蔬菜、肉类、方便面等菜篮子物价暴涨，源于政府政策失败的房价、全租房价上涨也没有停止的迹象。 经济专家担心，如果这种状况长期持续下去，韩国经济可能陷入停滞性通货膨胀（滞胀，经济低迷时物价上涨）。总统当天介绍说，国际货币基金组织将韩国今年的经济增长率预测值上调至4.3%，但同时表示：“如果防疫工作不成功，就没有信心。”意思是说，目前的状况不会像期待的那样“简洁有力”地结束。 在这种情况下，韩国政府必须做好长期作战的准备。为应对个体营业限制没有结束的情况，政府还要保留财政余力。因为，即使像现在这样反复进行补充预算，向国民发放灾难补贴，消费也不会复苏，只会使国家债务不断增加。在中小企业和小商工人贷款还本付息的宽限期结束的9月份，应该推进临界企业的结构调整。最重要的是，为了不让最后的堡垒——国家财政被卷入政治圈的口水战而出现漏洞，应该尽快引入财政准则。

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