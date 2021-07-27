非首都地区确诊病例占比突破40%，是警告不容小觑的全国大流行的信号. July. 27, 2021 08:06. . 新冠疫情第4波流行未见平息。尽管昨天检查量有所减少，但确诊者仍有1318名，以星期一为基准是历来确诊患者最多的一天。首都地区的情况是，由于实行了两周保持社交距离四级措施，扩散趋势有所减缓，相反非首都地区的患者却迅速增加，在国内确诊患者中占比超过了40%。 政府从昨天开始将保持社交距离四级措施延长了两周，并决定非首都地区也从今天开始实行三级措施。大田和金海等增势较急的地区虽然也有一些地方适用四级措施，但能否控制流行还是未知数。目前占主导的病毒是德尔塔变异毒株，每两名新增患者中有1人以上是传播力达普通病毒2.4倍的德尔塔毒株感染者。也就是说，以和以前相同强度的保持社交距离措施，很难赶上扩散速度。正值“7月末8月初”的休假季节，主要旅游景点纷纷涌来避暑游客，全国的流行趋势也在加速。 也就是说，由于政府没能先发制人地应对非首都地区的“气球效应”和德尔塔毒株的扩散趋势，使得首都地区流行趋势发展成全国流行趋势。防疫当局认为，本周将成为第四波流行是否长期化的分水岭。至少如果不将患者增加趋势扭转为停滞局面，就需要在全国范围内实施四级以上的强力防疫。对于此前一直通过诚实的防疫控制患者发生的地区来说，可能会对保持“一刀切的保持社交距离”感到不满，但目前的状况是必须全力应对。因此，要克制不必要的移动，戴口罩和注意室内通风等，提高防疫意识。 虽然高危险人群的疫苗接种降低了致命率，但随着总体患者规模的增加，危重患者正快速占用病床。比普通病毒危重症恶化危险达3倍的德尔塔变异毒株的扩散，也在恶化病床不足的情况。在确保重患者病床的同时，生活治疗中心也需要按照区域进行共同管理，构建灵活的病床供需系统。 一度停止的大规模疫苗接种从昨天开始以50多岁人群为对象重新开始。但是，随着下半年引进主力疫苗莫德纳的计划出现差池，计划下月初接种的人将接种何种疫苗陷入了无法得知的状况。因此，要随时检查疫苗供需日程，哪怕提前一天，要尽早实现9月份第一剂接种率达70%的目标。

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