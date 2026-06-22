“灰葉劍麻”後裔爲韓墨助威 期盼攜手晉級32強

“墨西哥隊進球時我當然高興，但因爲也在爲韓國隊加油，沒能盡情歡呼。”當地時間6月18日，2026年美加墨世界杯小組賽A組第二輪韓國隊與墨西哥隊的比賽在墨西哥瓜達拉哈拉結束後，阿方索•曼努埃爾•邁•埃斯基韋爾（35歲）這樣說道。埃斯基韋爾表示，他在墨西哥尤卡坦州梅裏達的家中，與家人和親戚等20多人壹同觀看了比賽。他們身穿綠色墨西哥隊服和紅色韓國國家隊隊服，壹邊享用著埃斯基韋爾的母親和妻子制作的紫菜包飯和烤肉，壹邊喝著燒酒爲兩隊助威。埃斯基韋爾說：“希望兩隊都能取得好結果。每當出現危險進攻時，都不禁爲球員可能受傷而揪心。”埃斯基韋爾壹家都是“灰葉劍麻（Henequen，龍舌蘭的壹種）”後裔。1905年，埃斯基韋爾的曾祖父從仁川濟物浦出發，移居墨西哥梅裏達，在灰葉劍麻農場勞作。當時乘船離開韓國的1000多名移民，在遙遠的異國他鄉每天遭受超過12個小時的繁重勞動，卻未能拿到應得的工資。談及兩國球隊的比賽，埃斯基韋爾說：“我的心仿佛分成了兩半，同時爲兩支隊伍加油。希望韓國和墨西哥無論排名如何，能並肩闖入32強、16強。”針對壹名墨西哥男子在韓國隊與捷克隊的小組賽現場，向韓國網紅尹秀珍做出雙手拉眼角的動作壹事，埃斯基韋爾表示：“在墨西哥，即便沒有種族歧視的意圖，也時常有人把它當作玩笑來做。作爲韓裔墨西哥人，如果韓國民衆因此受到傷害或感到不快，我想真心道歉。”金華英記者 run@donga.com