李承烨表示若有機會將在韓國再次發起挑戰

“日本球員除了球隊訓練，個人訓練量真的非常大。我時隔15年重返日本，重新感受到這段時間自己變得懈怠了。”日本職業棒球最具人氣的球隊讀賣巨人隊助理教練李承烨（50歲）18日接受《東亞日報》專訪時強調，“刻苦的訓練”是日本棒球保持世界最高水平的秘訣。當天在位于東京文京區的讀賣巨人隊主場東京巨蛋，李承烨表示：“韓國壹部分球迷批評訓練量大是‘老派棒球’，但職業球員理應對棒球百分百投入。這才是爲了家人、球迷和所屬球隊的正確道路。”目前日本在世界棒壘球聯合會（WBSC）世界排名中位列第壹。今年3月的世界棒球經典賽（WBC）上，韓國隊以6比8負于日本隊。李承烨評價日本棒球說：“他們擅長的並非超級表演，而是極其基本的動作。雖然不夠華麗，但從兒時起打下的紮實基本功、減少失誤的努力，以及對待棒球的認真態度，正是保持棒球先進水平的關鍵。”去年6月因戰績不佳從鬥山熊隊主教練任上中途卸任的李承烨，本賽季被時任讀賣巨人隊主教練阿部慎之助（47歲）招入麾下。此後阿部慎之助因涉嫌毆打女兒于上月26日閃電辭職，李承烨的去留也備受關注。談及阿部慎之助，李承烨坦承：“無論主教練是出于自願還是被迫，是以榮譽還是恥辱的方式卸任，我都曾反複思量自己到底該留下還是離開。”李承烨說，無法將同阿部慎之助的對話全部道出，但阿部慎之助曾叮囑他“拜托妳好好培養年輕球員”。李承烨還表示：“我的合同到今年爲止，打算先穩住球員，同時向冠軍發起沖擊。”近期，首席打擊教練橋上秀樹（61歲）出任讀賣巨人隊代理主教練，球隊也登上中央聯盟榜首，正穩步前行。韓國棒球代表隊在今年世界棒球經典賽上闖入八強，過程中擔憂投手戰力下滑的聲音較大。對此李承烨指出：“韓國職業棒球壹隊注冊球員爲29人，出賽球員27人，而日本注冊球員31人，出賽25人。這樣壹來，後續比賽的5名先發投手可在當天比賽中輪空，投手調度更有余地，連續出場的負擔也更小。”這意味著韓國需要探討陣容規則的調整。關于投手的球速，李承烨建議：“韓國選手似乎有壹種錯覺，認爲‘球速快就會在高順位被職業球隊選中’。我覺得以控球爲主，隨著力量增長再提升球速，先打好基礎再展現表現力，這樣的順序比較好。”當被問及是否打算重返韓國職業球隊時，李承烨答道：“我依然有夢想。我非常熱愛棒球，對棒球的熱情依舊巨大。正因如此，我才又壹次來到了日本。如果機會來臨，我想（在韓國）再次發起挑戰。”黃仁贊 hic@donga.com