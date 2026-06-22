“只有我們被孤立，重返歐盟吧！”

“爲了貿易和就業，我們重新加入歐盟吧！”英國倫敦市中心20日舉行敦促重新加入歐盟的大規模示威。這距離2016年6月23日英國公投通過退出歐盟即“脫歐”剛好10年。當初期待英國擺脫歐盟的制約，成爲更自由、更具競爭力的國家，但與此相反，10年間低增長、高物價、各種社會混亂加劇後，希望重返歐盟的國民在增加。從2024年7月起執政的斯塔默首相（照片）的領導能力也面臨最大危機。執政的工黨在上個月的地方選舉中大敗，斯塔默的支持率也連日下跌。在這種情況下，正在挑戰工黨黨首職務的大曼徹斯特市長安迪·伯納姆18日在曼徹斯特梅克菲爾德選區的下院議員補缺選舉中獲勝。有分析認爲，隨着伯納姆進入議會，斯塔默的辭職只剩下時間問題。《每日電訊報》預測，斯塔默最快將於22日公佈辭職時間表。● 經濟難局導致“返歐”情緒擴散據英國民營電視臺ITV等媒體報道，約1500名示威者20日舉着印有12顆金星的藍色歐盟旗，從倫敦坦普爾車站遊行到威斯敏斯特寺廣場。大部分示威者穿戴着寫有“重返”的帽子和T恤。示威主辦者克萊爾·霍爾告訴ITV，“希望完全重新加入歐盟”，並批評“菜籃子物價飛漲，進口（歐盟產）食品的行政程序也變得太多”。智庫政府研究所的首席研究員吉爾·勒特最近在外國記者協會新聞發佈會上分析說：“時隔10年重新入歐的爭論之所以浮出水面，是因爲英國脫歐未能帶來期待的利益。”英國國民10年前舉行全民公投，以51.9%贊成和48.1%反對通過英國脫歐。雖然在當初輿論調查中是否決意見佔優勢，但牢記大英帝國輝煌的保守老年層、被排除在全球化等之外的英格蘭藍領選民等大舉贊成，結果爆出了冷門。從公投當時起，贊成和反對的爭論就非常激烈，甚至出現了“脫歐詛咒”的說法，公投的後遺症在此後十年裏使英國陷入了分裂。經濟上的負面影響也很大。失去了歐盟這一巨大市場，提供廉價勞動力的東歐移民者的流入也被中斷，在全球貿易市場上也被孤立。在這種情況下爆發的新冠疫情和烏克蘭戰爭等使高物價固化。隨着南亞、中東、非洲移民等代替東歐移民佔據低工資工作崗位，英國並沒有出現贊成脫歐派期待的反移民效果。因此，英國人之間還出現了把“脫歐”和“後悔”合二爲一的“脫悔（Bregret）”一詞。一直以來，政界擔心出現更大的混亂，討論返歐問題被視爲禁忌，但最近以變化的輿論爲基礎，提出重新入歐的呼聲也在增加。● 傳斯塔默22日將公佈辭職時間表斯塔默在執政期間一直因高物價、低增長等低支持率。地方選舉慘敗後，他在工黨內部也面臨着巨大的辭職壓力。特別是一直被認爲是覬覦下屆首相位置的“潛龍”伯納姆在18日的選舉中獲勝，有評價認爲，斯塔默下臺只是時間問題。伯納姆在當選紀念演說中也表示，“現在是變化的瞬間”“我們獲得了改變趨勢的機會。將爲英國開闢一條新路”，強調挑戰首相一職的意願。英國政界普遍認爲，斯塔默會遵循現任首相在任內受到黨內競選的屈辱之前主動宣佈辭職時間表的先例。《每日電訊報》評論說：“伯納姆市長的選舉勝利使斯塔默內閣的主要部長之間發生巨大變化，強調固守首相職務意向的斯塔默也重新考慮了其現有立場。”報道還引用被分類爲首相親信的一名工黨議員的發言預測：“斯塔默最早將於22日公佈辭職時間表。”張恩智記者 jej@donga.com