留任三室長、新任命二首席祕書……青瓦臺進行中度人事調整

在迎來執政第二年之際，李在明總統21日進行青瓦臺人事調整，新任命總統民政、宣傳溝通和社會等3名首席祕書以及安保室第一和第三次長等5人。總統祕書室長姜勳植當天在青瓦臺舉行新聞發佈會表示：“這是中幅以上的青瓦臺人事調整。”前東部地方檢察廳檢察長韓璨湜任民政首席祕書，前韓聯社社長成耆洪爲宣傳溝通首席祕書，全國民主勞動組合總聯盟首席副委員長出身的又石大學客座教授金慶子爲社會首席祕書。姜勳植介紹說，韓璨湜“將順利完成新設重大犯罪調查廳和公訴廳等檢察改革”。共同民主黨內強硬派主張全面廢除公訴廳檢察官的補充調查權，青瓦臺擔心其副作用，繼吳桄洙、奉旭之後，再次提拔檢察官出身的人爲民政首席祕書。姜勳植說，成耆洪“將仔細觀察國民的聲音，忠實地支持國民溝通，讓國民更容易感受到政府的成果”。金慶子是藥劑師出身，曾和李在明一起主導設立城南醫療院運動，2019年擔任民主勞總代理委員長。繼民主勞總委員長出身的金永勳擔任僱傭勞動部長之後，社會首席祕書也由民主勞總人士擔任。直屬總統的未來國防戰略委員會委員姜建爵被任命爲安保室第一次長，民主社會律師會出身的經濟安保祕書宋基浩被任命爲第三次長。朴訓祥 tigermask@donga.com