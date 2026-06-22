3室長留任，調整首席祕書……要以執行和速度展示真正成果

李在明總統21日更迭總統室宣傳溝通、民政、社會首席祕書和國家安保室第一、第三次長。通過更換青瓦臺約一半首席祕書的中幅調整，重新打造了第二期國政運營隊伍。接下來要做的，是通過內閣改組選拔工作出色的人才，證明實用政府的實力。新任命的宣傳溝通首席祕書成耆洪、民政首席祕書韓璨湜、社會首席祕書金京子均出生於20世紀60年代中後期。新幕僚團比20世紀60年代初中期的前任更年輕。總統親信“3室長”祕書室長姜勳植、政策室長金容範、國家安保室長魏聖洛可能留任。分析認爲，第二期國政的大框架是在穩定基調下通過加強溝通來提高速度感。青瓦臺調整和內閣改組是衡量總統國政運營和革新意志的方向舵。如果說過去一年的國政是“克服內亂”等割斷過去或提出改革方向的設計過程，剩餘時間則是通過實行取得成果的證明時期。必須具備擁有經驗、專業性、執行力的“實行型人事”陣容，給整個國政注入緊張感。歷屆政府在第二年均表示“從總統改起”，多爲提出革新，但未能用過程和結果證明。因爲“我們是對的”的獨斷專行和急急於改革，一再進行選舉功臣和親信的人事安排，未能擴展外延。如果是爲了國民的生活而承諾“擺脫理念、陣營和政治鬥爭”的“實用政府”，用人之道必須有所不同。如果國務總理候選人韓聖淑通過聽證會並被任命，內閣改組將加快速度。要大膽選拔有效推進六大（監管、金融、公共、年金、教育、勞動）改革課題的合適人選。對道德性等的考察也不能有疏忽。如果被貼上“這樣的人怎麼能領導國政”的問號，改革意志就會受到懷疑，在考察和落選過程中浪費寶貴的時間。只有以開發並執行政策的總理和部長主導的內閣爲中心進行國政運營，才能加快速度。目前，中東戰爭以後，國內外環境還不確定。在穩定增加平民憂愁的物價和房價的同時，還要順利完成增加青年和中產階層收入和就業崗位的改革課題。執政黨、政府、青瓦臺的溝通和與在野黨的合作是必須的。政府的真正實力取決於民心所感受到的實行和速度。