

“即便就此化作山巒，又有何妨。”——趙容弼歌曲《乞力馬紮羅的豹》



去年秋天的壹個夜晚，光複80周年紀念演出《趙容弼，此刻永恒》拉開帷幕，那正是展現“爲何是趙容弼”的銳利現場。在3個小時裏，趙容弼以特有的唱功演繹了近30首歌曲，獻上了壹場超越世代的感人舞台。就在那壹刻，趙容弼再次證明，他並不是沈湎于幾首熱門金曲的過去式，而是永遠把自己推往實驗最前沿的現在進行式。仿佛在宣告這遠非終點，他以其特有的永恒青春之力，如同低語般，鋪展開獨屬于他的“偉大誕生”。



我壹直認爲，趙容弼歌曲的源頭在于《紅蜻蜓》和《尋不見的黃鹂》。這些由童年纖細記憶構成的歌曲，是尋找失落世界的孤獨、高遠而寂寥的路，也是在現實中複得不可能之美的夢之路。而那條夢路的最高點，便是《乞力馬紮羅的豹》。這首由作詞家梁仁子創作的歌曲，兼具獨特的悲壯美與藝術家的挑戰精神，至今仍深受衆多聽衆喜愛。



歌中湧動的，不是在山腳下徘徊的鬣狗，而是壹心要做攀登到山頂挨餓凍死的豹子的男人，所懷抱的決絕的孤獨與愛的宿命。縱然會如煙消散，也要如火焰般燃燒；最終在那高高的乞力馬紮羅山上，與孤獨攜起手來，就此化身爲山。這份意志，或許正是趙容弼自己的。



這位年屆七十六歲的藝術家，至今仍以最美的極致唱法對歌曲傾注全部真心。他大概正像那“乞力馬紮羅的豹”壹樣，與山中遇見的孤獨握手，就此化身爲山。就這樣，在那高聳的山巅，我們壹起聆聽，壹起唱起他歌詠的孤獨與愛之歌。

