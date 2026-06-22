調查顯示韓國逾八成職場人擔憂在AI應用浪潮中落後

相關調查顯示，韓國每10名職場人中就有8人擔憂，若不能在人工智能時代迅速適應，便會落于人後。這種“不安感”高于全球平均水平，但其所屬組織的AI轉型水平卻低于全球平均。分析認爲，這折射出員工個人運用AI的意願雖在增強，但支撐這種意願的組織文化與領導力變化卻相對遲緩，形成了AI“轉型的悖論”。微軟公司針對10個國家在工作中使用AI的2萬名知識型員工進行問卷調查，並結合數萬億條匿名化的MS 365生産力數據，發布了《2026工作趨勢指數》報告。報告顯示，78%的韓國受訪者回答“如果不能迅速適應AI，將會落後”，這壹比例比全球平均水平65%高出13個百分點。而認爲“組織領導層提供了明確且壹貫的AI方向”的韓國受訪者僅占16%，低于全球平均的26%；回答“即便AI驅動的業務創新短期內未見成效，依然能獲得認可”的也僅占7%，低于全球平均的13%。微軟方面認爲，AI轉型的成敗最終取決于組織而非個人。組織文化、管理者支持和人才管理等組織層面因素，對AI應用成效的影響力達到67%，是心態等個人影響力（32%）的兩倍以上。這意味著，不能僅僅停留在引入AI，而必須同步改變組織運營方式和業務流程，才能最大化AI轉型的效果。韓彩研記者 chaezip@donga.com