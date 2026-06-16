美國和伊朗在106天后停止戰爭

美國和伊朗在美國東部時間14日就簽署包括延長停戰60天、開放伊朗封鎖的原油運輸路線霍爾木茲海峽等內容的結束戰爭諒解備忘錄達成協議。自今年2月28日戰爭爆發後，時隔106天，雙方終於找到了走向結束戰爭的最大外交突破口。兩國代表團將於19日在瑞士會面並簽署諒解備忘錄後，就遏制伊朗核能力方案和解除美國凍結的伊朗資金等核心爭論點，正式展開後續協商。不過，美國和伊朗圍繞這一問題的分歧很大，兩國國內的強硬派反對聲也依然存在，因此有分析認爲，要想實現和平體制，將會經歷不少陣痛。美國總統特朗普在14日自己80歲生日當天通過“真實社交”平臺表示：“與伊朗的協議現已完成。此次偉大的協議將給整個中東地區帶來和平與安全。”伊朗最高國家安全委員會伊朗時間15日也表示，已與美國確定有關結束戰爭談判的諒解備忘錄文本，“包括黎巴嫩在內的所有戰線的戰爭和軍事行動將立即、永久地結束”。調解雙方的巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫也在X上確認了相同內容。據悉，根據此次協議，伊朗將在19日簽署諒解備忘錄後開放負責全世界約20%原油運輸的霍爾木茲海峽。針對伊朗封鎖霍爾木茲海峽，美國正在實行的海峽逆封鎖也將解除。特朗普自信地說：“原油將再次向中東和全世界雙向流動。”美國和伊朗通過此次協議，暫時停止軍事衝突，確保了消除全球能源市場不安的最起碼時間。有分析認爲，一直飽受經濟危機困擾的伊朗、面臨11月美國中期選舉的高油價和輿論惡化的特朗普都難以再忍受衝突。不過，伊朗只同意“禁止核武器開發”的原則性部分，在濃縮鈾的處理、准許濃縮水平及期限、核設施覈查等方面與美國存在分歧。就解除被凍結的伊朗資金問題，美國表明了考慮棄核履行成果等分階段解除經濟制裁的立場，但伊朗希望解除大規模製裁。《紐約時報》14日指出：“雖然雙方都自誇諒解備忘錄是本國的外交勝利，但遏制伊朗核能力、放寬制裁等敏感爭論焦點仍未得到解決，而是交給了今後的協商。”華盛頓=常駐記者申晉宇、巴黎=常駐記者柳根亨 niceshin@donga.com、noel@donga.com