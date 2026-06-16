捷尼賽思創韓國整車品牌先河 成功完成“勒芒24小時”耐力賽

捷尼賽思（Genesis）旗下車輛成功完成世界最具權威的耐力賽事——法國“勒芒24小時”耐力賽。雖然出戰的2輛賽車中僅有1輛完賽，但有評價認爲，作爲韓國整車品牌首次參賽取得的這壹成就，意義非凡。據現代汽車集團15日消息，捷尼賽思賽車運動團隊“捷尼賽思馬格馬賽車隊”的“GMR-001超級跑車”19號車，在13日和14日（當地時間）于法國勒芒薩爾特賽道舉行的該賽事最高組別“超級跑車”組別中，成功跑完全程。車手陣容由法國、西班牙、巴西等地的海外車手組成。“勒芒24小時”是國際汽車聯合會主辦的世界耐力錦標賽（WEC）的核心分站。在24小時內，數名車手輪流駕駛，在約14公裏的賽道上反複行駛，行駛距離最長的車隊奪冠。與車輛速度相比，賽事更考驗耐久性、車隊運營能力和突發狀況應對能力等方方面面，完賽本身即被視作壹項成就。捷尼賽思馬格馬賽車隊原本派出了包括17號車在內的2輛賽車參賽。但17號車在開賽16小時後，因壓上路肩導致懸挂裝置出現異常而退賽。在該賽事中，因車輛故障宣告退賽的情況屢見不鮮。19號車也在距離比賽結束約12個半小時之際，在賽道上停留了8分鍾，並在維修區耗時約70秒。但它重新投入行駛，在24小時內跑完372圈，最終在總計14輛完賽車輛中第13個沖過終點線。捷尼賽思計劃將在本次參賽過程中獲取的行駛數據和技術訣竅，反映到未來的高性能量産車開發中。現代汽車代表董事（社長）何塞•穆尼奧斯表示：“此次經驗將反映到馬格馬高性能車輛開發及整體業務運營中。”另壹方面，本次大賽的冠軍由與美國凱迪拉克展開激烈爭奪的日本豐田汽車獲得。豐田車手以381圈的成績結束比賽，豐田由此第六次奪得該賽事冠軍。崔元英記者 o0@donga.com