“韓國拉面是‘産業最前沿’……像半導體壹樣是世界最強”

“看似誰都能輕松烹制的食物，拉面卻是凝聚了龐大科技與技術的‘産業最前沿’。如同韓國半導體是世界最強壹樣，韓國拉面也是世界最強。”不僅韓國人，全世界都在享用的拉面（方便面）。被稱爲“拉面評論家”的池英准（37歲）再次推出拉面相關書籍。上月29日出版《拉面的科學》（深樹出版社）的池英准，8日在接受《東亞日報》電話采訪時表示：“壹個包裝袋裏裝著的粉末調料包、幹料包和面餅，是長期研究濃縮的成果。”他還說：“爲了味道和性價比，自動化與效率化被推向極致的科學産物，就是拉面。”池英准對拉面的熱愛始于軍隊時期。在參加四次大學修學能力考試後入伍的他，靠著在小賣部逐壹品嘗拉面獲得慰藉。爲了分享這種體驗，他于2013年以“拉面征服者皮基”之名，在網絡上介紹拉面。此後，他壹邊擔任小學教師，壹邊堅持撰寫拉面評論，從2023年起更是成爲壹名全職拉面評論家。他爲何如此癡迷于拉面呢？池英准說：“拉面被認可爲世界最佳，韓國人吃得也最多，但真正專業介紹它的人卻沒有，這令人遺憾。”迄今爲止，他品嘗並評價過的拉面達2300余種。在沒有任何贊助的情況下，他自費購買食用，據說每周要品嘗15~20種。如果說池英准2024年出版的《拉面的曆史》（深樹出版社）梳理了韓國拉面的沿革，那麽新作則正式將焦點對准了食品學和科學。面條爲何彎曲且呈黃色，調料包和幹料包如何制作等內容，他廣泛采訪食品工程學教授、研究員以及企業相關人士，將其壹壹解開。近期，他本人也進入韓國廣播通信大學食品營養學系學習，加緊對拉面的研究。據池英准介紹，拉面是壹種被誤解很深的食物。他說：“拉面常被視作沒有營養、對身體有害的食物，但它原本是爲解決糧食困難而引進的營養食品。”以2020年韓國營養學會的標准來看，其碳水化合物、蛋白質和脂肪的比例也是理想的。只是從當前視角看，蛋白質略顯不足，“加入雞蛋或肉類，營養就會均衡”。“對味精也存在誤解。韓國拉面的單位鈉含量在全球處于較低水平。只要在允許範圍內，味精並無害處，而且還能減少食鹽用量，起到降低總鈉含量的效果。”他對拉面的熱愛會延續到何處呢？池英准表示，希望最終能爲建立拉面博物館和大學裏的“拉面系”助壹臂之力。理由是：“就像半導體系壹樣，拉面也需要專門研究的地方。”“當您體會到，這輕松方便吃著的拉面裏，‘竟凝聚著這麽多人付出的努力與取得的成果’之後，它會變得更美味。希望大家也能體會到‘閱讀’拉面的樂趣。”金道延記者 repokim@donga.com