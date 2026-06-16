依賴“人工智能點擊一下諮詢”的年輕憂鬱不安患者



據悉，最近不向家人和朋友而向人工智能吐露心聲的年輕人正在增加。京畿研究院去年年底發表的報告顯示，在以1012人爲對象進行的問卷調查中，38%的受訪者表示“向人工智能進行過精神健康諮詢”。特別是15歲-19歲（55%）、20歲-29歲（46%）、月收入不到300萬韓元（47%）等越是年齡小、收入少者，人工智能諮詢越多。擔心烙印和費用負擔較輕，是他們向人工智能尋求共識和建議的原因。



人工智能諮詢肯定有正面作用。即使不親自前往醫院或諮詢機構，只要心情疲憊，隨時隨地都可以徵求意見，是安慰凌晨2點突然襲來的憂鬱和不安的好朋友。這時，僅用文字整理自己所處的情況和心情，症狀就會暫時好轉。這是一種“感情垃圾桶”效應。精神健康專家也認爲，如果好好利用人工智能，可以早期發掘危險羣，降低治療進入門檻。



問題發生在相信人工智能可以代替人的時候。最近，高麗大學安巖醫院和韓國科學技術院共同研究團隊發表了分析408名大韓神經精神醫學會會員臨牀經驗的研究結果。研究結論是：“生成型人工智能根據使用脈絡和患者的脆弱性，有可能有所幫助，也有可能存在危險。雖然作爲人類治療者的輔助手段很有用，但很難將其當作替代品。”



專家們最擔心的是人工智能的對話機制。有人指出，人工智能具有過分贊同用戶意見或感情的“奉承傾向”。由於進行了迎合用戶心情的優化設置，很可能對錯誤的判斷或感情產生共鳴或附和。這種共識和支持雖然眼下會讓人感到安慰，但從長遠來看會強化歪曲的妄想信念。在美國等地，人工智能惡化了平時精神健康沒有問題的用戶的妄想和憂鬱症，甚至引發自殺，相關訴訟接連不斷。



習慣了人工智能“假共鳴”的用戶很容易陷入孤立。家人和朋友等日常關係斷絕，遠離讀書、運動、冥想等有助於精神健康的活動。據悉，與人工智能的答覆相比，診療室中有不少患者拒絕醫生處方。



人工智能是否也意識到了這樣的倫理問題? 記者問Genimi“人工智能的假共鳴會給人類帶來什麼樣的危險?”其回答可歸納如下：



“人工智能是結構上產生‘假共鳴’的危險最大的存在。人工智能只是計算和打印看似共鳴的句子結構。如果習慣了這一點，就會發生迴避現實複雜的人際關係，躲進符合自己口味的人工智能世界的‘情緒孤立’。”



僅靠“人工智能點擊諮詢”無法治癒內心深處的傷痛。人工智能的安慰只是暫時撫慰疲憊心情的“止痛藥”，只有通過真正的人際關係才能實現治癒。它始於向家人和朋友敞開心扉，去打開諮詢室大門的瞬間。無論向誰，都要發出“累”“請幫忙”的求助信號。

