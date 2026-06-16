鄭點植拜訪李俊錫：“要一起阻止現政權的狂奔”

國民力量黨院內代表鄭點植15日拜訪改革新黨代表李俊錫並表示：“希望（貴黨）能在阻止李在明政權狂奔上一直陪伴在旁。”有分析認爲，國民力量黨考慮到保守勢力的聯合，向李俊錫伸出了請求助力之手。當天上午，鄭點植訪問位於首爾市汝矣島的改革新黨代表室，會見了李俊錫和改革新黨院內代表千河嵐。鄭點植表示：“現在韓國國民正在目睹李在明政權和共同民主黨的狂奔。我認爲，現在即將進行的所謂取消審判的特檢以及此次地方選舉中投票用紙不足事態等很多事情，都是需要共同鬥爭的當前課題。”鄭點植對李俊錫表示：“30多歲就歷任保守政黨的黨代表，爲保守政黨的新老交替和變化作出了很多努力。很多人說‘這是我們保守勢力的寶貴資產’。”李俊錫答道：“像現在這樣，在必須牽制政府和共同民主黨狂奔的立場上，我認爲兩黨之間更加緊密是件好事。在地方選舉以後民心得到確認的情況下，在李在明政府進行取消公訴的特檢這一政策性狂奔方面，兩黨應該有很多合作事項。”千河嵐表示：“此次投票用紙不足事態導致的侵害參政權是非常嚴重的問題。有年輕一代呼籲，希望政界能夠妥善處理相關問題，不要讓‘選舉舞弊論’摻雜其中，從而污染原本旨在爭取和恢復參政權的純粹鬥爭。”此外，當天鄭點植還內定了親韓東勳派議員庾龍源和金大植、朴相雄、朴忠綣、金玟甸、金基雄、林鐘得、徐明玉爲院內副代表。院內運營首席副代表金承洙解釋說：“把重點放在了團結和公平上。”李採莞記者 chaewani@donga.com