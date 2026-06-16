自外匯危機以來，僱傭崗位首次減少……人工智能時代，民生的核心是工作崗位

穩定就業的代名詞——常用勞動者（長期僱員）人數時隔26年5個月首次減少。據國家數據處透露，上個月正式員工爲1674萬人，比一年前減少7000人。這是自1999年12月外匯危機影響期以來的第一次。正式員工包括正式員工和無期合同工、一年以上合同工等概念，被分類爲相對質量較好的工作崗位。新冠時期也持續的常用職增加趨勢減弱，意味着韓國經濟的僱傭創造引擎亮起了紅燈。僱傭寒流的影響在二三十歲青年層尤爲明顯。上個月二三十歲的正式員工減少19.7萬人。製造業中二三十歲正式員工崗位減少的位置由60歲以上的高齡層填補。據分析，在信息通信業，20多歲的正式員工減少5.7萬人，但30多歲的人增加，這與企業偏愛經歷現象不無關係。有分析認爲，在30多歲人羣中，專業、科學、技術服務業減少7.6萬個常用職工作崗位，人工智能的引進帶來的工作崗位替代效果正在顯現。從30多歲的情況看，正式員工減少，臨時工增加3.3萬人，僱用形態逐漸變得不穩定。當初政府預測今年就業人數將增加16萬人，但由於美國-伊朗戰爭等對外不確定性的長期化和內需不振，企業的招聘心理大幅萎縮。再加上人工智能日常化的巨大技術轉換趨勢，預計戰爭結束後的工作崗位情況也不會樂觀。需要對勞動市場的結構性變化進行根本性的思考。政府和政治圈應該深刻認識到負責韓國未來的青年就業崗位蒸發的現實。要營造企業可以盡情投資新事業、增加僱傭的環境，儘快進行符合人工智能時代的勞動改革。爲了民生穩定，首要課題是創造可持續、穩定的工作崗位。