向采訪團公開的訓練僅持續了15分鍾。之後，工作人員便將采訪團像趕出去壹樣轟到了外面。在19日與韓國隊進行2026年美加墨世界杯小組賽A組第二輪比賽前，墨西哥國家足球隊將自己的大本營運營得如同“秘密基地”。記者于15日探訪了位于墨西哥城以南約30公裏處的“高性能訓練中心”。這裏是本屆世界杯聯合主辦國墨西哥所使用的大本營。爲備戰本屆賽事，墨西哥國家隊花費約4億墨西哥比索（約合360億韓元）對這裏進行了翻修改造。在被鐵絲網環繞的營地內，墨西哥球員跨過迷妳欄架放松大腿肌肉，通過輕松慢跑熱身後，立即投入身體對抗和高空球訓練。球員們用小碎步快速穿過人形假體之間，接著縱身跳向教練組抱著的、軀幹大小的健身球。之後，球員們三人壹組進行短傳練習。空中甚至出現了拍攝訓練場景的無人機。他們如此精心進行最後的備戰，是因爲19日上午10點開始的韓墨之戰，事實上是小組頭名之爭。韓國隊和墨西哥隊均在首輪取勝，各積3分。墨西哥隊是以自身將以小組第壹身份晉級淘汰賽爲前提，安排了本屆杯賽日程的。如果頭名位置讓給韓國隊，其後續安排將不可避免地出現混亂。墨西哥隊主教練哈維爾•阿吉雷全程連看都沒看采訪團壹眼，只關注著球員們的動向。阿吉雷教練曾在2022年至2023年期間，在（西班牙）馬略卡俱樂部執教過李剛仁（巴黎聖日耳曼）。兩人的緣分在世界杯前再次受到關注。阿吉雷教練在去年的抽簽儀式上稱李剛仁爲“我的孩子”，並半開玩笑地表達了喜愛之情：“雖然想踢他（屁股），但我非常喜歡他。”李剛仁也在與墨西哥隊比賽前表示：“贏的壹方大概會聯系對方，然後取笑壹番。”這對“師徒對決”已于去年9月在熱身賽中上演過壹次。當時雙方2比2戰平，未能分出勝負。墨西哥國家隊將于17日前往舉行第二輪比賽的瓜達拉哈拉。前壹天休息的韓國國家足球隊從當天起開始備戰與墨西哥隊的比賽。韓國球員在明朗的氛圍下，通過搶圈等訓練輕松熱身。守門員們在球門前設置了棍棒和障礙物，專注于在視野受限的情況下撲救飛來的射門。主教練洪明甫當天並未安排單獨的戰術訓練。中場球員裴峻浩（斯托克城）和後衛金泰賢（鹿島鹿角）等腳踝有傷的球員進行個人訓練。國家隊首席隊醫宋俊燮表示：“金泰賢最快可從對陣墨西哥隊時起具備出場可能。”墨西哥城=韓鍾浩記者、薩波潘=金倍仲記者 hjh@donga.com、wanted@donga.com