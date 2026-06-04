“人工智能熱潮”和“網站泡沫”的異與同



“沒有SOXL，存量少，賣得早，心裏難受。”



這是最近在股票投資社區可以看到的語言遊戲。SOXL是追隨美國費城半導體指數日漲落率3倍的上市指數基金（ETF）。如果美國半導體指數上漲1%，SOXL將上漲3倍，達到3%。這是指數下降時也下降三倍的高收益高風險商品。



去年9月2日爲25.25美元（約38380韓元）的SOXL，當地時間2日在美國紐約股市以266.32美元（約40.4806萬韓元）收盤。短短9個月時間，股價上漲超過10倍。堪稱傳奇投資者彼得·林奇提出的“十倍股”，即股價上漲10倍以上股票的代表。擁有SOXL的各國投資者在短期內賺了很多錢，但沒能賺到的人會感到相對剝奪感。



同期，構成SOXL的英偉達、美光、超威、英特爾、馬維爾等美國半導體企業的股價也暴漲。不僅是三星電子、SK海力士爲首的韓國股市，日本、臺灣等地也出現了以半導體企業爲主的股市上漲。



這種動向與人工智能熱潮有很大關係。不僅是生產有助於優化人工智能運算、最大化電力效率的特殊半導體GPU（圖形處理器）、NPU（神經網絡處理器）、HBM（高帶寬內存）等的企業，而且與他們建立某種聯繫的企業股價持續快速上漲。



對此，部分人警告說，目前的人工智能熱潮讓人聯想到20世紀90年代後期至21世紀初的“網絡泡沫”。急劇的上升必然會導致調整，高油價、世界各地的戰爭和紛爭等，沒有形成有利於企業經營的環境，但只依靠“人工智能”兩個字，各國股市正在上漲。2008年世界金融危機時，通過賣空積累鉅額財富的著名投資者邁克爾·伯裏、對衝基金業界的巨頭保羅·瓊斯等尤其令人擔憂。



26、27年前也出現過類似現象。銷售額和收益實際上都是“0”的企業只在公司名稱上加上“.com”，就能受到很大關注。投資資金變得充裕，公開募股（IPO）就像吃飯一樣。只不過，山高溝也深。2000年3月，以技術股爲主的美國納斯達克指數超過5000點，但在2年之後跌至1100點，在此期間蒸發了5萬億美元（約7600萬億韓元）。



當然也存在差異。網絡泡沫主要由創業企業引領，但目前的人工智能熱潮是由市價總額超過數萬億美元的“全球科技大企”主導。另外，網絡泡沫當時的技術與其說是具體的革新，不如說是網絡流量和用戶數量的增加，但現在的人工智能技術正在徹底改變人類的生活方式。



出現了前所未有的兩極化，這一點也與四分之一個世紀前不同。圍繞三星電子和SK海力士績效獎的各種爭議就是代表性例子。雖然消除兩極化是古今中外的課題，但有人主張民間企業發放績效獎需要“社會大妥協”，這本身就是兩極化加深的側面，也是人工智能熱潮的後續風暴。

