美國預告根據《貿易法》第301條加徵12.5%關稅……“防止強制勞動商品進口措施不足”

美國貿易代表部當地時間2日表示，“韓國、中國、日本等54個貿易國防止強制勞動生產商品進口的努力不夠”，計劃加徵12.5%的關稅。針對歐盟、加拿大、墨西哥等6個經濟體，美國認爲“正在實施防止這一現象的部分努力，計劃適用略低的10%關稅”。美國貿易代表部計劃，截止到7月6日公開徵求意見，並於次日舉行聽證會後起徵。美國貿易代表部當天發表聲明稱：“貿易法第301條調查對象的60個經濟體都未能有效切斷強制勞動產品的進口，給對美貿易帶來了負擔。”貿易代表格里爾表示：“不能容忍我們的貿易伙伴未能解決通過強制勞動製造的產品進口問題。這讓美國勞動者在全世界‘不公平的運動場’上進行競爭。”美國貿易代表部自今年3月開始相關調查，時隔3個月出臺此次措施。美國總統特朗普去年4月起對全世界徵收對等關稅，今年2月美國聯邦最高法院作出違法判決，隨後作爲替代手段啓動貿易法第122條，向全世界徵收10%關稅；但該關稅的法律最大時限（150天）將於今年7月下旬到期，因而又依據《貿易法》第301條徵收其他關稅。美聯社指出，美國認爲存在問題的各國強制勞動商品有中國產棉花、多晶硅、緬甸大米、馬拉維香菸、巴西牛肉等。特別是中國在少數民族維吾爾族和藏族居住的西部新疆維吾爾族進行壓迫並生產棉花等。緬甸軍方也迫使多個少數民族種植水稻。在被分類爲世界最貧困國家的馬拉維，經常讓人口販賣勞動者參與菸草種植。美國貿易代表部正在對主要貿易國的產能過剩進行單獨調查。韓國也包含在該調查對象中，因此有可能面臨根據其結果徵收追加關稅的情況。巴西作爲中南美最大經濟體，最近正在與中國密切接觸，與美國產生矛盾，美國貿易代表部本月1日稱，“巴西在數字貿易、電子結算服務等方面表現出不公平的貿易慣例，將對相當數量的巴西產進口產品徵收25%的報復關稅”。此外，格里爾在最近發行的國際貨幣基金組織下屬刊物投稿中也針對韓國提出了問題。他表示，“韓國能源資源有限，沒有煤炭和鐵礦石，怎麼能成爲鋼鐵強國呢”，主張因爲各國介入經濟，美國陷入了慢性貿易逆差。安圭永記者、金寶拉記者 kyu0@donga.com、purple@donga.com