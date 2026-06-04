三星重工業強化全球合作欲搶占“漂浮式數據中心”市場先機

三星重工業爲搶占在海上漂浮的數據中心即“漂浮式數據中心（FDC）”市場，正加強全球合作關系。三星重工業3日表示，該公司參加1日（當地時間）起在希臘雅典舉行的爲期5天的全球最大船舶博覽會“波塞冬2026”，于2日與希臘船東“資本”公司、英國“勞氏船級社”簽署漂浮式數據中心三方業務合作協議，並與全球船東探討了漂浮式數據中心業務合作方案。該公司還與勞氏船級社旗下咨詢企業“勞氏咨詢”簽署諒解備忘錄，對北美地區數據中心基礎設施進行分析和市場評估，共同驗證經濟可行性並尋求合作方案。此外，1日在台灣台北舉行的信息通信博覽會“Innovate APAC 2026”上，也與美國人工智能服務器專業企業超微公司承諾共同開發合作。漂浮式數據中心因漂浮在海上，在振動、傾斜、鹽分大氣和濕度變化等惡劣環境中運行，可能影響服務器壽命。爲提高在此類惡劣環境下的商品性，三星重工業將開發海上位置控制、鹽分和濕度阻隔等技術，超微公司則負責驗證海上環境下的服務器運行條件。三星重工業方面表示：“預計到2030年，數據中心市場規模將吸引3萬億美元（約4400萬億韓元）的資金湧入”，“漂浮式數據中心是壹個機遇市場，我們將通過全球合作建立獨壹無二的地位。”李沅柱 takeoff@donga.com