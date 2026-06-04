平生第一次投票，19歲青年激動之餘穿着校服投票……從未缺席的111歲老人

6月3日舉行6·3地方選舉，全國各投票站從早上6點開始排起了長隊。在首爾市瑞草區瑞草高中投票所，早在開門前就有15名選民等待投票。來到此地的大學生金俊熙（音，19歲）說：“平生第一次投票，激動地穿着‘院服’就來了。投票前讀了幾乎所有候選人的公約。”在光州東區，出生於1915年的金正子奶奶（111）經歷了日本帝國主義強佔、韓國戰爭、民主化運動等不同歷史時期，和女兒一起來到投票站。自建國以來她從未缺席過投票，說：“我一直祈禱國家能好起來。”在首爾市永登浦區大林二洞見到的來自中國延邊的入籍者朴錦哲（音，61歲）和黃金華（音，62歲）夫婦表示，這是他們繼去年總統選舉之後第二次參加投票，“懷着愛國心和責任感行使了投票權”。各種投票認證也接連不斷。大學生宋秀敏（22歲）將手背上的記票印章上傳社交媒體Setlog，護士金某（30歲）用平時喜歡的卡通人物印刷了投票認證紙，蓋上了填寫選票印章。截至當天下午3時，共接到312件妨礙投票和騷亂等有關選舉的112舉報。上午7點左右，在世宗市多井洞，一名40多歲的男子沒有把投票用紙放入投票箱，而是想給選舉管理員看，但被阻止。他說“總統不是也這樣嗎”，吵鬧30多分鐘，最後遭警察驅離。上午11點40分左右，在慶南金海市某投票站，一名醉酒的60多歲男子說“我也要出示投票紙”，引發騷亂後被勒令回家。與投票相關的錯誤也接連不斷。下午1點左右，在釜山市沙上區嚴弓洞某投票站，一名五旬男子向警方報案說：“選舉人名冊上已有簽名，我投不了票。”警方確認是名字相同的其他選民的籤錯了名。在蔚山市南區玉洞，選舉事務員向一選民錯誤地發放了兩張相同的選票，結果被退還了一張。在濟州市西歸浦市大倫洞，一名60多歲的男子發現有人在投票站內留下選票，提出了抗議。金多仁記者、李多謙記者 daout@donga.com、gyeom@donga.com