駐韓美軍最新偵察機“雅典娜-R”投入對朝監視任務

駐韓美軍最新型偵察機“雅典娜-R”（照片）上月31日起連續兩天在軍事分界線以南進行對朝監視飛行。這是該機去年2月首次部署韓國後，經試運行正式投入對朝偵察任務。據Flightradar24等航班追蹤網站3日消息，壹架雅典娜-R偵察機上月31日和本月1日從京畿道平澤市漢弗萊斯營起飛，在軍事分界線以南30至50公裏上空橫穿韓半島長時間飛行。從首爾等首都圈往返江原道，同時掃描了東海和西海北方界線附近海域。據分析，該機利用搭載的最尖端傳感器，收集了軍事分界線壹帶及其以北朝軍動向情報。雅典娜-R去年2月從美國本土首次向韓國部署了2架。作爲同年下半年退役的駐韓美軍RC-12X“護欄”偵察機的替代力量，壹直在韓半島進行試運行。護欄偵察機爲渦輪螺旋槳飛機，速度慢，局限于低中空飛行，偵察半徑受限，已開發30至40年，老化嚴重。相反，雅典娜-R以民用商務噴氣式飛機爲基礎，搭載高分辨率合成孔徑雷達等強大探測設備和通信系統，可在4萬英尺（約12公裏）高空最長飛行15小時以上，全天候精確跟蹤監視地面和空中目標。能在更高高度長時間、對更廣作戰區域進行精細准確的監視。專家評價稱，1架雅典娜-R可發揮2至3架護欄偵察機的作用。尹相虎 ysh1005@donga.com