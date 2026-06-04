手冢治批判歧視朝鮮人漫畫《長洞》時隔56年複刊

以《鐵臂阿童木》《森林大帝》等作品聞名、被譽爲“日本漫畫之父”的手冢治（1928—1989年，手冢治蟲）批評日本國內歧視朝鮮人的短篇漫畫《長洞》，在56年後複刊。作家生前曾批判日本軍國主義，並表示“作爲日本人深感抱歉”。此次複刊有望引發對手冢治及其作品世界的重新審視。據《朝日新聞》2日報道，1970年在雜志《星期日每日》發表後，因未收錄于作家全集而被稱爲稀世作品的《長洞》，當天通過法政大學出版局重新出版。《長洞》共50頁，以第二次世界大戰期間在岐阜縣“狩山”防空洞遭受殘酷勞動剝削和蔑視的朝鮮半島出身男性爲主人公。主人公戰後取得日本國籍並隱瞞出身，飛黃騰達，但再次通過壹系列事件經曆了根深蒂固的民族歧視。《長洞》被視爲手冢治唯壹壹部處理在日朝鮮人歧視問題的作品。生前，手冢治對日本軍國主義和民族歧視持批判態度。他在在日本朝鮮人總聯合會機關報《朝鮮新報》的日文版《朝鮮時報》1966年4月16日號上，以《我想廣泛呼籲》爲題撰文，主張日本人應關注維護在日朝鮮人的民族教育。他在文章中寫道：“朝鮮人並非因爲喜歡才來到日本”“他們是日本軍國主義的犧牲者，被剝奪民族曆史、遭到踐踏、被強征從事強制勞動”。他還說：“作爲日本人的壹員，我真的感到羞愧和抱歉。”該書也是法政大學出版局首次出版的漫畫書。主導複刊的出版局職員赤羽健向《朝日新聞》表示：“2023年在調查電影、文化等領域對少數群體的表現方式過程中，首次接觸到這部作品並受到沖擊”，“最近日本排外的風氣正在擴散，若閱讀這部作品，或許能夠審視被歧視壹方的痛苦。”黃仁贊 hic@donga.com