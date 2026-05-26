最近MZ文化多在佛祖手中

在首爾鍾路區曹溪寺附近上班的公司職員權某（32歲）下班後在曹溪寺上佛教大學的課，還連練三年參加燈會。但他並不是佛教信徒。權某24日在接受電話採訪時表示：“我喜歡只要感興趣就來看、輕鬆體驗的佛教開放氛圍。燈會被介紹爲‘在韓國一定要去的慶典’，因此有很多外國人前來參加。在今年的燈會上，機器狗搬運燈籠等更有趣的要素也很多。”以年輕一代爲中心，將佛教視爲一種文化或生活方式的氛圍正在擴散。雖然對信仰本身的關心也不少，但很多人認爲這是“冥想、休息、內容”的語言。最近，“取法名”或“探訪寺廟飲食”等體驗佛教的方式也變得多種多樣。● “佛祖是清醒的心理學家”這種氛圍在出版市場上尤爲明顯。今年上半年（1月1日-5月14日）網上書店YES24的自我開發領域排名中，《按照佛祖的話生活》（威爾瑪）佔據第一位就是代表性的事例。作者託尼·費爾南多教授在新西蘭奧克蘭大學擔任心理醫學教授20年，切身感受到了現有治療的侷限性，並積極利用佛祖的教誨和冥想進行臨牀治療。他還經歷過4次從幾天到幾個月的“臨時出家”。費爾南多從日常心靈管理和自我反省的領域解釋了佛祖，而不是宗教層面。他在書中解釋說：“我認爲佛祖是歷史上最清晰的心理學家。2600年前佛祖處理壓力的方式與今天醫生診斷和治療疾病的方式相似。”佛教相關書籍的人氣不分領域。隨着以禪齋大師、貞觀大師等名家爲中心的寺廟飲食受到關注，佛教料理書的銷售量今年上半年比去年同期增至約9倍。在小說領域，赫爾曼·黑塞的《悉達多》的人氣引人注目。最近3年（2023-2025年）連續呈現銷售增長趨勢，今年上半年的銷量也同比增加138%。● “起法名”遊戲裏還有“佛祖生日咖啡廳”“覺光”。這是記者在24日佛誕節當天在某網站上輸入生日後得出的法名。意爲“以覺悟之光前進的修行者”。法名是出家僧人或舉行授戒儀式的在家佛者獲得的名字，但在網上虛擬起名的“我的法名”活動很受歡迎。以當天爲基準，共有555個回帖，包括“定華”“慈性”“慧德”等共享新獲得的法名和釋義的內容。同一天，“佛誕咖啡屋”在首爾市東大門區蓮花寺開業。這是着眼於偶像生日粉絲團租用咖啡廳舉辦的“生日咖啡廳”文化的活動，今年已經持續3年。內部設有戴着王冠的佛祖人形立牌和生日桌，牆面上佈滿了佛祖海報等。像這樣，對於MZ一代（千禧一代+Z世代）來說，佛教似乎被認爲是日常生活中享受的文化。據大韓佛教曹溪宗透露，上個月舉行的首爾國際佛教博覽會的約25萬名訪客中81.7%是MZ一代。曹溪宗認爲，這種趨勢與佛教的“方便”精神相吻合。曹溪宗宣傳組組長金秋妍（音）說：“佛教有根據對方的理解和情況傳授教誨的‘方便行事’概念。元曉大師也爲了向大衆宣傳當時以貴族爲中心的佛教，通過唱歌和跳舞等熟悉的方式接近佛教。佛教沒有必要只以嚴肅沉重的方式傳播。我認爲，通過生活方式和文化體驗佛教的趨勢也值得肯定。”金素敏記者 somin@donga.com