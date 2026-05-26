演變成感情之争……蔚山、平澤、釜山北甲的單一化漸行漸遠

距離投票用紙上標上“辭任”的單一化最後期限——事前投票前一天（28日）還有三天，但選戰激烈地區的單一化卻無法實現。在共同民主黨候選人金相旭和進步黨候選人金鐘勳之間推進單一化的蔚山市長選舉中，輿論調查全面中斷。在朝野政黨5名候選人蔘加的京畿道平澤選區國會議員再選舉中，共同民主黨和祖國革新黨的感情鬥爭正在激化。在釜山北甲，保守單一化的餘地也越來越趨於模糊。● 蔚山市長泛執政圈單一化，因“國民力量黨逆向選擇”而擱淺共同民主黨蔚山市長候選人金相旭25日在臉書上表示：“如果國民力量黨支持勢力的實際介入導致民主進步市民的意願反映出現歪曲，爲國民力量黨勝利作出貢獻的民主進步單一化，能接受嗎? 這是要做好捱罵的心理準備的苦惱和決定。”共同民主黨和進步黨在23日-24日各自指定一家輿論調查公司進行的調查結果的平均值中決定單一候選人，但金相旭方面在調查第二天的24日主張立即中斷輿論調查，其背景是“國民力量黨支持者的逆向選擇”。進步黨反駁說：“應該公開金候選人方面是如何提前知道正在進行的輿論調查結果的。”該黨事務總長申昌鉉當天在國會召開記者會，主張“說出不提前看就無法得知的（輿論調查結果），這是嚴重破壞民主主義基本原則的行爲。”如果確認輿論調查企業事先公佈了正在進行的輿論調查結果，將受到公職選舉法的處罰。相關企業解釋說：“23日晚9時左右，金相旭方面詢問是否有與平時不同的模式，只回答了調查協助率比平時高一些。”據悉，共同民主黨提議加入防止逆向選擇的條款，進行新的輿論調查，確定單一化候選人，但進步黨的立場是，金相旭不管以何種形式都要承擔責任。有分析認爲，在距離單一化馬其諾防線事前投票前一天僅剩3天之際，單一化程序陷入僵局，實際上多邊構圖的競爭將不可避免。● 曹國和共同民主黨就“金勇南疑惑”發生感情糾紛在京畿道平澤市，祖國進步黨就共同民主黨候選人金勇南的“貸款企業借名運營疑惑”展開猛烈攻擊，兩黨之間的感情鬥爭正在升級。曹國在當天的CBS廣播《朴成泰的新聞秀》中提到了有關金勇南的疑惑，稱“對首爾和嶺南地區（‘讓國民力量黨歸零’）的選舉產生了非常惡劣的影響”。他表示：“解鈴還須繫鈴人，共同民主黨應該敦促金勇南辭職。”但共同民主黨強調曹國革新黨部分候選人是共同民主黨受懲戒的前科者，展開了反擊。事務總長趙承來斬釘截鐵地表示：“因爲招募非法黨員等受到懲戒而退黨或不服競選而聚集永久禁止復黨者，讓他們成爲候選人，這是正常的公推嗎？”參加釜山北甲國會議員補缺選舉的國民力量候選人朴敏植25日就與無黨派候選人韓東勳實現保守單一化的可能性斷然否認說：“單一化肯定沒有。”韓東勳也強調：“從未施壓要求單一化，不知道爲什麼（朴候選人）自己總是這樣。最終能真正戰勝共同民主黨的候選人只有韓東勳。”趙東柱記者、李知雲記者 djc@donga.com、easy@donga.com