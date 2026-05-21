韓國自動駕駛初創企業瞄准中東、東南亞，開拓“大型科技企業”市場縫隙

盡管全球自動駕駛市場由美中大型科技企業主導，但韓國初創企業正在海外逐步打開銷路。這是集中攻克中東、東南亞公共交通及美國長途物流等“縫隙市場”的結果，這些領域受擁有龐大資本與數據的大型科技企業影響相對較小，且市場開放先于韓國國內。進軍海外的領頭羊是入選Guidehouse“2025自動駕駛排行榜”全球第七的Autonomous A2G。該公司去年11月與阿聯酋人工智能企業Space42成立合資公司，共同出資400萬美元（約合60億韓元），拿下了規模800萬美元的阿布紮比自動駕駛項目。今年2月，該公司成爲首家獲得韓國政府“國家核心技術”出口批准的韓國企業，掃清了當地商業化的障礙。A2G計劃以此爲基礎，年內投入具備完全自動駕駛功能的四級無人出行載具“ROii”等，在阿聯酋追加承攬約760萬美元（約合110億韓元）規模的項目。阿聯酋政府正推動到2030年迪拜25%的公共交通及2040年阿布紮比全面實現自動駕駛，市場前景光明。在東南亞和日本市場，其推進速度也在加快。A2G已取得新加坡自動駕駛執照，正與當地最大超級應用“Grab”在市中心運營班車服務。今年3月，李在明總統對新加坡進行國事訪問期間，A2G與新加坡信息通信企業NCS等3家公司簽署諒解備忘錄，擴大了夥伴關系。在日本，繼2月至3月參與德島縣鳴門市自動駕駛出租車實證項目後，該公司預計將探討在當地實現商業化的可能性等。進軍物流及特殊用途市場的動作也接連不斷。自動駕駛卡車初創企業Mars Auto自3月起，已在美國加利福尼亞州長灘港與佐治亞州之間約3379公裏的固定線路上投入貨運服務。這是用自動駕駛替代因駕駛員疲勞累積而事故風險較大的長途路段，屬全球最長水平的實證案例。Mars Auto的技術實力獲得認可，被列入韓國産業技術振興院（KIAT）新産業創造項目扶持對象，將在兩年內獲得20億韓元規模的研究開發資金支持。無人駕駛企業RideFlux正准備于2027年無人駕駛商用化之際，進軍日本和東南亞市場。ThorDrive已在沙特阿拉伯機場啓動自動駕駛貨運牽引車的商用化。這些企業旨在搶先占領大型科技企業未涉足的地區和領域，從而在快速增長的世界自動駕駛市場中站穩腳跟。金在亨記者、全慧珍記者 monami@donga.com、sunrise@donga.com