韓國油輪首次通過霍爾木茲海峽……25艘船安全返回是首要課題

因美國和伊朗的武力衝突而緊閉的霍爾木茲海峽，開戰81天后，一艘韓國籍油輪首次駛出。裝載200萬桶原油的HMM所屬油輪“環球贏家”號19日凌晨在卡塔爾附近海域開始航行，20日通過霍爾木茲海峽。這艘船上共有21人，其中包括9名韓國船員。油輪經過阿曼灣後，將於6月10日前後進入蔚山港。值得慶幸的是，韓國船隻和船員們首次在中東的火藥庫中安全逃生。韓國政府解釋說，這是因爲伊朗戰爭爆發後，韓伊兩國外長多次通過緊急通話，向伊朗當地派遣特使，不斷要求保障韓國船隻的安全和自由通航。韓國政府表示，沒有因爲此次通航向伊朗方面支付額外的通行費或代價，還與同盟國美國進行了緊密的事前協商。但是，現在因一艘順利通過而放心還爲時尚早。因爲包括被擊中的“樹木”號在內，韓國25艘船舶和110多名韓國船員仍然被困在霍爾木茲海域。政府要動員所有外交力量，直到沒有一人傷亡或一艘損失地全部平安歸來。同時，也要儘快查明本月4日發生的“樹木”號遇襲事件的原因。外交部長趙顯20日出席國會時表示：“雖然被槍擊調查幾乎處於最終階段，但目前還很難確定襲擊的主體。”如果查明攻擊主體是誰，就要進行原則性、比例性的應對，首先要考慮韓國船舶和船員的安全。中東局勢是隨時都有可能爆發的定時炸彈。雖然最近美國擱置對伊朗的攻擊，但戰事可能根據美國總統特朗普的決心再次點燃。如果這樣，韓國船隻和船員也會面臨嚴重的危險。韓國必須制定周密的外交戰略，以免陷入無法控制的戰爭擴大危險之中。