“2.4萬個足球場”的太陽能發電單價減半，考慮過現實可行性嗎？

韓國政府19日公佈了包含能源大轉換藍圖的“第一次可再生能源基本計劃”。這是將此前一直以新再生能源的名義混用的氫、燃料電池等新能源和太陽能、風力等再生能源在法律上分離後首次推出的計劃。計劃提出，到2030年爲止將再生能源設備擴大到目前的2.7倍水平的100吉瓦（GW），到2035年爲止將再生能源發電比重從目前的10%提高到30%以上。這表明了提高再生能源的普及速度、實現規模經濟的意志。基本計劃中提出的戰略具有挑戰性。計劃決定在首都地區和忠清、江原地區等地建設10處以上設備容量超過1吉瓦的超大型太陽能發電園區。在今後4年裏，韓國需要新確保約2.4萬個足球場規模的太陽能用地。此外，計劃還決定大幅增加利用工廠屋頂、道路、鐵路、農水路等閒置用地普及太陽能。計劃通過競爭招標等方式，到2035年爲止，將目前每千瓦時150韓元的太陽能發電單價降低到80韓元。劃時代地擴充可再生能源是不能再拖延的國家課題。在應對氣候危機的碳中立潮流中，可再生能源現在已經超越環保輔助電源成爲核心基礎設施。蘋果、谷歌等科技大企已強烈要求參與供應網的企業100%使用再生能源，因此，對於出口主導型韓國經濟來說，確保優質可再生能源不是選擇，而是必須。儘管如此，也有人擔心這一基本計劃是否是現實可行的戰略。要想在2030年實現100吉瓦的目標，今後每天要鋪設數十個足球場大小的太陽能設備，但具體的預算估算也沒有出來。如何擴充輸電網把生產的電力輸送到需求量大的首都地區等地區、如何根據天氣情況改善參差不齊的太陽能間歇性問題等也是未知數。也有人指出，如果過度降低發展單價，收益性惡化會導致投資萎縮。能源政策是左右國家未來的百年大計，但此前根據政府的不同，政策搖擺不定，只是停留在宣言性目標水平，沒有具體的計劃和投資。爲了不讓此次計劃停留在玫瑰色的藍圖上，政府應該仔細研究確保選址和構築電網等實行的現實性。韓國不應只注重可再生能源的量的擴張，而應合理協調核電站等其他發電源，共同實現能源供應的穩定性和碳中和，正確提出周密的“能源混合”藍圖。