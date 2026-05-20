時間回到2002年。當時有壹個剛出道便席卷歌壇的“怪物新人”組合。這便是龍九唱片旗下的混聲組合“Triangle”，成員包括姜棟元、朴智賢、嚴泰九。而被“Triangle”壓制、常年位居第二的，則是被稱爲抒情王子的“崔成坤”，由吳政世飾演。他們因壹場意外事件離開了歌壇……將于下月3日上映的電影《Wild Sing》便是基于這壹設定的喜劇片。影片講述了“Triangle”與崔成坤時隔20余年，爲抓住東山再起的機會而奮力拼搏的故事。這實際上是壹部依靠演員能量而非故事本身力量推進的作品。其勢在必“笑”的勁頭十足，令觀衆席間不時爆發出哄堂大笑。最大的喜劇看點在于“意外的組合與反差美”。以性格內向著稱的3位演員，與擅長插科打诨的演技派吳政世的認真表演，碰撞出人意表的趣味。其中，最先吸引大衆目光的是演員姜棟元。他在片中飾演“Triangle”的主舞兼隊長黃賢宇，爲此每天練習4小時舞蹈。19日，在首爾鍾路區壹家咖啡館接受采訪的姜棟元表示，“我是懷著不能讓當時的舞者前輩們蒙羞的想法去演的，對結果非常滿意。”他坦言自己平時不怎麽聽嘻哈音樂，也從未跳過舞。但前年在美國停留期間參加制作會議時收到了劇本，爲消化賢宇壹角，他聯系了美國街舞團體“JUiCE”，著手開始練習。“這部電影是壹部能清晰展現努力痕迹的作品。因爲對嘻哈很陌生，我從有節奏感地走路開始練起。但壹位很熟的哥哥看到我跳舞後，仿佛在問怎麽會有這種嘗試，調侃我說‘什麽呀？妳最近缺錢嗎？’。我覺得這是贊美。”這部作品似乎將成爲姜棟元又壹個“出人意料的電影作品”。姜棟元此前通過《超能力者》（2010年）、《檢察官外傳》（2015年）等作品，壹直在做出令人意外的選擇。據說每次選作品時，都會聽到“爲什麽要演那個角色”的疑問。實際上，他近期作品中成績不佳的也不在少數。但他表示，“只要是我覺得劇本有趣，自己的角色定位清晰，就會接演。”對于此次作品，他評價稱“B級片情調很好”。正如姜棟元所言，《Wild Sing》自始至終保持著輕松的氛圍。關鍵在于，它完全不試圖掩飾敘事的松散。影片反而將誇張、土氣的導演手法推至前台，將B級喜劇的質感貫徹到底。飾演有“第二名情結”的說唱歌手尚九的嚴泰九，以及飾演已成爲貴婦的中心成員度美的朴智賢，也都毫不遲疑地將顛覆形象進行到底。在此基礎上，演員吳政世的精湛演技將喜劇效果推向高潮。吳政世飾演的崔成坤，是昔日被稱爲“牛奶色抒情歌手”的抒情歌謠界王子。但因不光彩事件退出歌壇後，如今隱居山中，以打獵爲生。他頂著壹副粗犷自然人的外表，卻以濕潤的美聲演唱熱門歌曲《喜歡妳》的場面，是引發觀衆無條件爆笑的代表性場面。建議提前熟悉本片的“殺手锏”——“Triangle”的歌曲《‘Love is》和崔成坤的《喜歡妳》。也許電影結束後，妳會不自覺地哼唱出來。金泰彥記者 beborn@donga.com